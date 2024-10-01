Сколько работников могут забронировать — Finance.ua

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Сколько работников могут забронировать

Личные финансы
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Сколько работников могут забронировать
Сколько работников могут забронировать
Бронированию подлежат 50% всех военнообязанных работников предприятия. Это количество зафиксировано на 18 мая 2024 года.
Для предприятий, созданных после этой даты, будет учитываться количество военнообязанных на день подачи списка.
Также бронированию подлежат военнообязанные работники, в том числе руководители и их заместители, и конечные бенефициарные собственники предприятий, которые критически важны для экономики и жизни населения, независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.
Забронированными не могут быть военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.
Кто именно будет забронирован, определяет руководитель предприятия с учетом критичности работника. Списки военнообязанных согласовывает Министерство обороны.
В настоящее время около 615 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу в связи с бронированием. Как сообщили hromadske в Министерстве экономики, больше всего забронированных от государства — в энергетической отрасли.
Распределение количества забронированных мужчин, работающих в отраслях национальной экономики, госорганах или органах местного самоуправления, ориентировочно таково:
  • энергетическая отрасль — 29%;
  • промышленность, производство — 15%;
  • транспорт — 14%;
  • агропромышленный комплекс — 12%;
  • медицина — 6%;
  • оборонно-промышленный комплекс — 5%;
  • органы государственной власти, другие государственные органы — 4%;
  • ІТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций — 2%;
  • финансовая, банковская сфера — 2%;
  • сфера торговли — 2%;
  • местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления — 2%;
  • другие — 7%.
Читайте больше в нашей статье:

Бронирование работников: как это работает сейчас и сколько мужчин уже получили отсрочку

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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