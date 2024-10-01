HMD готовит свой первый флагманский смартфон — Finance.ua

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HMD готовит свой первый флагманский смартфон

Технологии&Авто
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HMD готовит свой первый флагманский смартфон
HMD готовит свой первый флагманский смартфон
Компания HMD, известная своими бюджетными смартфонами, готовится выпустить первое устройство с высококлассными характеристиками. Инсайдер @smashx60 в социальной сети Х раскрыл подробности о модели, которая будет иметь кодовое название Moon Knight и номер TA-1691.
Одна из главных характеристик новинки — P-OLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Это означает, что пользователи получат отличное качество изображения и плавность работы устройства.
Смартфон получит процессор Snapdragon 8s Gen 3, который обеспечит высокую производительность. Хотя этот процессор не полностью флагманский, он приближается к таким мощным моделям, как Snapdragon 8 Gen 3, используемый во флагманах.
Устройство будет оснащено камерой с четырьмя модулями, что позволит делать высококачественные фотографии. Кроме того, стереодинамики обеспечат качественный звук для просмотра видео или игр. Модель также будет поддерживать сети 5G, являющиеся стандартом для современных смартфонов.
Другой интересной особенностью станет наличие коннекторов POGO Pin, которые могут использоваться для подключения дополнительных аксессуаров или зарядных устройств.
Смартфон получит алюминиевую рамку, что придаст ему премиальный вид и улучшит прочность конструкции. Это еще один знак того, что HMD стремится вывести свою новинку на уровень с другими топовыми смартфонами.
Пока нет официальной информации о дате анонса или других характеристиках смартфона Moon Knight, но инсайдеры продолжают следить за развитием событий. Если HMD удастся выпустить устройство с такими параметрами, это может стать значимым шагом для бренда на рынке высококлассных смартфонов.
По материалам:
ITsider.
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