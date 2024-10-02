Прослужат в 10 раз дольше: в Германии запустят специальные поезда на батареях — Finance.ua

Прослужат в 10 раз дольше: в Германии запустят специальные поезда на батареях 02.10.2024, 00:25 — Технологии&Авто

Прослужат в 10 раз дольше: в Германии запустят специальные поезда на батареях

Компания Saft (дочерняя TotalEnergies) поставляет немецкому производителю железнодорожной техники Siemens Mobility свои передовые тяговые батареи на основе оксида титаната лития (LTO), которые будут использоваться в семи водородных поездах следующего поколения Mireo Plus H.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Как объясняют в издании, в поездах Mireo Plus H основным источником энергии служит водород. Со своей стороны батареи выполняют функцию ускорения, чтобы компенсировать ограничение мощности топливных элементов и торможение, чтобы восстанавливать кинетическую энергию. Каждый поезд Mireo Plus H включает в себя две батареи LTO, по одной на каждую двухвагонную секцию.

Сообщается, что аккумуляторы обеспечивают в 10 раз больший срок службы по сравнению с другими технологиями и обеспечивают безопасность благодаря стабильной электрохимии. Кроме того, более высокая скорость заряда и разряда делает их идеальными для питания тяговых систем.

«Внедрение этой инновационной технологии для тяговых приложений обеспечивает значительные преимущества по сравнению с предыдущими поколениями литий-ионных аккумуляторов, включая повышенную безопасность и надежность, меньше выбросов CO2, увеличенный срок службы и больше мощности», — утверждает гендиректор Saft Седрик Дюкло.

По данным портала, в отличие от других литий-ионных аккумуляторов, в которых анод из углерода или графита, анод аккумуляторов LTO основан на титанате лития. Призматический формат для ячеек LTO обеспечивает оптимальную плотность упаковки наряду с надежностью и долговечностью для срока службы не менее 10 лет, а потенциально и до 15 лет.

Седрик Дюкло подчеркнул, что аккумуляторы LTO идеально подходят для устройств, требующих быстрой зарядки, поскольку их можно полностью зарядить за десять минут или менее. Кроме того, LTO может переносить состояние заряда 0% без возникновения каких-либо губительных последствий и требует меньше мер безопасности.

Фокус По материалам:

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