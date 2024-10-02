Южная Корея показала свою самую мощную ракету — Finance.ua

Южная Корея показала свою самую мощную ракету Сегодня 03:52 — Технологии&Авто

Южная Корея во время празднования Дня вооруженных сил показала свою самую мощную баллистическую ракету, способную поразить даже подземные бункеры в Северной Корее.

Как пишет AP , президент Южной Кореи Юн Сук Йоль предупредил, что если КНДР попытается применить ядерное оружие, то столкнется с решительным ответом альянса Южная Корея — США, и «этот день станет концом северокорейского режима».

Во время церемонии южнокорейские военные показали около 340 единиц военной техники и систем вооружения. Среди них — баллистическая ракета Hyunmoo-5, которая может нести 8-тонную боеголовку, способную проникать глубоко в землю и уничтожать подземные бункеры Северной Кореи.

В последнее время опасения по поводу бомбовой программы Северной Кореи еще больше усилились после того, как она опубликовала фотографии секретного объекта по обогащению урана для ядерного оружия.

По мнению южнокорейских чиновников, КНДР попытается еще больше усилить напряженность, проведя испытания оружия в преддверии выборов в США, чтобы усилить свои рычаги влияния в будущих переговорах с новым американским правительством. Эксперты говорят, что Северная Корея, вероятно, считает, что расширение ядерного арсенала поможет ей добиться больших уступок со стороны США, таких как масштабное послабление санкций.

УНІАН По материалам:

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