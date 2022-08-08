Германия поддерживает предоставление Украине макрофинансовой помощи от ЕС и создание новой спецпрограммы с МВФ — министр Линднер Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Германия поддерживает предоставление Украине макрофинансовой помощи от ЕС и создание новой спецпрограммы с МВФ — министр Линднер

Германия поддерживает предоставление Украине макрофинансовой помощи Европейского Союза и создание новой специальной программы с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер в беседе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Федеративная Республика Германия поддерживает предоставление Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза и создание новой специальной программы с Международным валютным фондом», — говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам онлайн-разговора Шмыгаля и Линднера.

Читайте также В ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи

Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе Украина подала официальное предложение Международному валютному фонду по созданию новой специальной программы МВФ.

«В пятницу письмо было направлено главе Фонда. Рассчитываем получить соответствующую помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года», — сказал глава украинского правительства.

Стороны также обсудили вопросы восстановления инфраструктуры и сетей в Украине, а также закупки газа на осенне-зимний период.

Линднер заверил, что Германия будет способствовать скорейшему получению Украиной следующих EUR8 млрд макрофинансовой помощи от ЕС и возьмет на себя лидерство в этом процессе.

Кроме того, Германия, по его словам, поддерживает начатые правительством Украины процедуры отсрочки выплаты долгов и усилия по созданию специальной программы с МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.