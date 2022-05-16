Германия планирует отказаться от импорта российской нефти независимо от санкций ЕС — Ермак — Finance.ua
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Германия планирует отказаться от импорта российской нефти независимо от санкций ЕС — Ермак

Сегодня 11:17Энергетика
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Германия планирует отказаться от импорта российской нефти независимо от санкций ЕС — ЕрмакГермания планирует отказаться от импорта российской нефти независимо от санкций ЕС — Ермак
Германия намерена отказаться от импорта российской нефти независимо от санкций ЕС.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
«Германия планирует отказаться от импорта российской нефти вне зависимости от санкций ЕС. Продолжается процесс переговоров с альтернативными поставщиками», — отметил он.
Ссылаясь на данные издания Bloomberg, Ермак отметил, что страна поставит точку в этом вопросе до конца года. Глава ОП напомнил, что нефтяное эмбарго очень важно, поэтому Украина призывает ЕС включить его в шестой пакет санкций.
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Напомним, 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против россии, включающий нефтяное эмбарго и отключение «Сбербанка» от SWIFT.
Вместе с тем в венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полному запрету на импорт российской нефти неудовлетворительный, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.
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8 мая представители стран ЕС не достигли согласия по вопросу санкций против россии, предусмотренных шестым пакетом.
13 мая Bloomberg сообщила, что в некоторых странах ЕС допускается откладывание решения о введении эмбарго на импорт российской нефти. Это может быть сделано, чтобы не было задержки с введением других мер из шестого санкционного пакета, если не удастся убедить Венгрию поддержать эмбарго.

Что ждет газотранспортную систему Украины

По материалам: УНІАН
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