Германия передала Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua

Германия передала Украине новый пакет военной помощи Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Правительство Германии отправило в Украину новый пакет военной помощи.

Обновленный список предоставленного оборудования опубликован на сайте правительства ФРГ.

Отмечается, что в дополнение к ранее объявленной помощи Украина получила:

14 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206);

мостоукладчик Biber;

2 инженерные машины WISENT 1;

21 пограничный автомобиль;

239 защищенных телефонов;

11 седельных тягачей HX81;

20 тысяч защитных очков;

один комплект запасных частей для беспилотников VECTOR;

1202 медицинских инфузионных насоса;

оборудование для танков Leopard;

99 терминалов спутниковой связи;

12 полуприцепов;

почти 33 тысячи патронов 40 мм.

В ведомстве подчеркнули, что финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиардов евро на 2022 год), а дополнительные разрешения для принятия обязательств на следующие годы составляют 10,5 миллиарда евро.

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«Эти средства должны быть направлены в первую очередь на военную помощь Украине. В то же время они будут использованы для пополнения запасов Федеральных вооруженных сил для поставляемых в Украину товаров, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых могут быть отняты расходы, понесенные от предоставления военной помощи Украине для возмещения государствам-членам ЕС», — констатировали в правительстве ФРГ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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