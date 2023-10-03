Германия передала Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Казна и Политика
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Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Правительство Германии отправило в Украину новый пакет военной помощи.
Обновленный список предоставленного оборудования опубликован на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что в дополнение к ранее объявленной помощи Украина получила:
  • 14 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206);
  • мостоукладчик Biber;
  • 2 инженерные машины WISENT 1;
  • 21 пограничный автомобиль;
  • 239 защищенных телефонов;
  • 11 седельных тягачей HX81;
  • 20 тысяч защитных очков;
  • один комплект запасных частей для беспилотников VECTOR;
  • 1202 медицинских инфузионных насоса;
  • оборудование для танков Leopard;
  • 99 терминалов спутниковой связи;
  • 12 полуприцепов;
  • почти 33 тысячи патронов 40 мм.
В ведомстве подчеркнули, что финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиардов евро на 2022 год), а дополнительные разрешения для принятия обязательств на следующие годы составляют 10,5 миллиарда евро.
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«Эти средства должны быть направлены в первую очередь на военную помощь Украине. В то же время они будут использованы для пополнения запасов Федеральных вооруженных сил для поставляемых в Украину товаров, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых могут быть отняты расходы, понесенные от предоставления военной помощи Украине для возмещения государствам-членам ЕС», — констатировали в правительстве ФРГ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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