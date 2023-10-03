Германия передала Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua

Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Правительство Германии отправило в Украину новый пакет военной помощи.
Обновленный список предоставленного оборудования опубликован на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что в дополнение к ранее объявленной помощи Украина получила:
- 14 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206);
- мостоукладчик Biber;
- 2 инженерные машины WISENT 1;
- 21 пограничный автомобиль;
- 239 защищенных телефонов;
- 11 седельных тягачей HX81;
- 20 тысяч защитных очков;
- один комплект запасных частей для беспилотников VECTOR;
- 1202 медицинских инфузионных насоса;
- оборудование для танков Leopard;
- 99 терминалов спутниковой связи;
- 12 полуприцепов;
- почти 33 тысячи патронов 40 мм.
В ведомстве подчеркнули, что финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиардов евро на 2022 год), а дополнительные разрешения для принятия обязательств на следующие годы составляют 10,5 миллиарда евро.
«Эти средства должны быть направлены в первую очередь на военную помощь Украине. В то же время они будут использованы для пополнения запасов Федеральных вооруженных сил для поставляемых в Украину товаров, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из которых могут быть отняты расходы, понесенные от предоставления военной помощи Украине для возмещения государствам-членам ЕС», — констатировали в правительстве ФРГ.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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