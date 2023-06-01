Германия отозвала разрешение на работу почти всех консульств россии — Finance.ua

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Германия отозвала разрешение на работу почти всех консульств россии

Мир
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Германия отозвала разрешение на работу почти всех консульств россии
Германия отозвала разрешение на работу почти всех консульств россии
Германия в ответ на ограничение россией численности немецких госслужащих на ее территории отозвала разрешение на работу четырех из пяти консульств россии в Германии.
Об этом сообщает Spiegel.
Представитель МИД Германии в Берлине объявил, что ФРГ реагирует на сокращение россией численности всех сотрудников немецких дипломатических представительств и других организаций, как-то Гете Институт, до 350 человек, и в ответ закрывает четыре российских консульства.

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По его словам, российская сторона была проинформирована о решении 31 мая и москву просят окончательно свернуть работу этих консульств до 31 декабря 2023 года.
Еще одно генконсульство и посольство россии смогут продолжать работу.
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Спикер отметил, что это решение создает «структурный и кадровый паритет».
Одновременно Германия закрывает три своих консульства в россии с ноября — в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.
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Представитель немецкого МИД назвал решение россии эскалацией. «Это неоправданное решение вынуждает федеральное правительство прибегнуть к очень существенным сокращениям во всех сферах нашего присутствия в россии», — отметил он.
москва приняла свое решение, вероятно, в ответ на попытки правительства Германии избавиться от сотрудников российских спецслужб, замаскированных под дипломатов. Когда в апреле Германию покинуло двузначное количество сотрудников, российский МИД заявил о «враждебных действиях Берлина» и предупредил о последствиях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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