Германия, Дания, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о ветровой энергии на 135 миллиардов евро — Finance.ua
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Германия, Дания, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о ветровой энергии на 135 миллиардов евро

Сегодня 21:30Энергетика
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Германия, Дания, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о ветровой энергии на 135 миллиардов евроГермания, Дания, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о ветровой энергии на 135 миллиардов евро
Главы правительств стран Северного моря подписали соглашение о сотрудничестве в области развития прибрежной ветроэнергетики и зеленого водорода.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.
До 2030 года они планируют производить не менее 65 ГВт, а до 2050 — 150 ГВт. В совместной декларации страны Северного моря заявляют о намерении стать «Зеленой электростанцией Европы».
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Постоянные ветры Северного моря, мелководье и близость к промышленным центрам, являющимся крупными потребителями электроэнергии, делают его идеальным местом для установки ветряных электростанций.
Соглашение направлено на десятикратное увеличение мощностей морской ветроэнергетики в регионе, при этом общий объем инвестиций частного сектора, как ожидается, составит 135 миллиардов евро.
«Использование ветра, использование Северного моря имеет давнюю традицию в наших странах», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц, бывший мэр Гамбурга, судоходного узла Северного моря.
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Он добавил, что прибрежная ветроэнергетика больше не зависит от субсидий и становится «дешевле и дешевле», отметив, что сейчас «время индустриализации».
В то же время, четыре страны хотят активизировать сотрудничество в области производства «зеленого» водорода из возобновляемой электроэнергии с планами расширения соответствующей инфраструктуры в регионе.
Зеленый водород пользуется большим спросом у производителей стали, стремящихся производить сталь с нулевым уровнем выбросов углерода.
По словам политиков, ветряные электростанции в Северном море должны играть важную роль в обеспечении достаточного количества водорода.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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