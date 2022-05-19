Германия, Дания, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о ветровой энергии на 135 миллиардов евро — Finance.ua

Германия, Дания, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о ветровой энергии на 135 миллиардов евро

Сегодня 21:30 — Энергетика

Германия, Дания, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о ветровой энергии на 135 миллиардов евро

Главы правительств стран Северного моря подписали соглашение о сотрудничестве в области развития прибрежной ветроэнергетики и зеленого водорода.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

До 2030 года они планируют производить не менее 65 ГВт, а до 2050 — 150 ГВт. В совместной декларации страны Северного моря заявляют о намерении стать «Зеленой электростанцией Европы».

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Постоянные ветры Северного моря, мелководье и близость к промышленным центрам, являющимся крупными потребителями электроэнергии, делают его идеальным местом для установки ветряных электростанций.

Соглашение направлено на десятикратное увеличение мощностей морской ветроэнергетики в регионе, при этом общий объем инвестиций частного сектора, как ожидается, составит 135 миллиардов евро.

«Использование ветра, использование Северного моря имеет давнюю традицию в наших странах», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц, бывший мэр Гамбурга, судоходного узла Северного моря.

Он добавил, что прибрежная ветроэнергетика больше не зависит от субсидий и становится «дешевле и дешевле», отметив, что сейчас «время индустриализации».

В то же время, четыре страны хотят активизировать сотрудничество в области производства «зеленого» водорода из возобновляемой электроэнергии с планами расширения соответствующей инфраструктуры в регионе.

Зеленый водород пользуется большим спросом у производителей стали, стремящихся производить сталь с нулевым уровнем выбросов углерода.

По словам политиков, ветряные электростанции в Северном море должны играть важную роль в обеспечении достаточного количества водорода.

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