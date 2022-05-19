Германия, Дания, Нидерланды и Бельгия подписали соглашение о ветровой энергии на 135 миллиардов евро — Finance.ua

Он добавил, что прибрежная ветроэнергетика больше не зависит от субсидий и становится «дешевле и дешевле», отметив, что сейчас «время индустриализации».
В то же время, четыре страны хотят активизировать сотрудничество в области производства «зеленого» водорода из возобновляемой электроэнергии с планами расширения соответствующей инфраструктуры в регионе.
Зеленый водород пользуется большим спросом у производителей стали, стремящихся производить сталь с нулевым уровнем выбросов углерода.
По словам политиков, ветряные электростанции в Северном море должны играть важную роль в обеспечении достаточного количества водорода.