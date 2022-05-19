Генсек ООН представил план ускоренного перехода мира на возобновляемые источники энергии — Finance.ua

Генсек ООН представил план ускоренного перехода мира на возобновляемые источники энергии

Сегодня 06:51 — Энергетика

Генсек ООН представил план ускоренного перехода мира на возобновляемые источники энергии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил план перехода мирового сообщества на возобновляемые источники энергии. Война в Украине стала одним из толчков к этому решению.

Перечень шагов, которые предложил генсек, опубликовало издание CNN

Гутерриш назвал полученные данные о состоянии климата «удручающим перечнем неудач человечества в борьбе с климатическими нарушениями».

«Глобальная энергетическая система разрушена и все ближе подводит нас к климатической катастрофе. Ископаемое топливо — это тупик — экологический и экономический», — заявил Гуттериш.

Генсек назвал войну в Украине и рост цен на энергетическую продукцию на ее фоне еще одним тревожным сигналом. Единственный выход, по мнению генерального секретаря — положить конец загрязнению планеты ископаемым топливом и ускорить переход на возобновляемые источники энергии. Гутерриш добавил, что «время на исходе».

Что предусматривает план Гутерриша

Технологии возобновляемых источников энергии, такие как аккумуляторные батареи, должны рассматриваться в качестве «важнейших и свободно доступных глобальных общественных благ». Генсек призвал к созданию глобальной коалиции по аккумуляторным батареям для ускорения и внедрения инноваций. Она должна продвигаться правительствами и объединить технологические компании, производителей и финансистов.

Обеспечить, расширить и диверсифицировать поставки важнейших компонентов и сырья для технологий возобновляемой энергетики.

Правительства должны создать рамки и реформировать бюрократию, чтобы уравнять условия для возобновляемых источников энергии.

Правительства должны перенести субсидии с ископаемых видов топлива на защиту бедных и наиболее уязвимых людей и сообществ.

Частные и государственные инвестиции в возобновляемые источники энергии должны утроиться и составить не менее 4 триллионов долларов в год.

Справка Finance.ua:

в настоящее время в ЕС обсуждается шестой пакет санкций против россии, в котором хотят ввести поэтапный запрет на покупку нефти из рф;

однако отдельные страны, в особенности Венгрия, противятся этому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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