Генсек ООН представил план ускоренного перехода мира на возобновляемые источники энергии — Finance.ua

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Генсек ООН представил план ускоренного перехода мира на возобновляемые источники энергии

Сегодня 06:51Энергетика
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Генсек ООН представил план ускоренного перехода мира на возобновляемые источники энергииГенсек ООН представил план ускоренного перехода мира на возобновляемые источники энергии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил план перехода мирового сообщества на возобновляемые источники энергии. Война в Украине стала одним из толчков к этому решению.
Перечень шагов, которые предложил генсек, опубликовало издание CNN.
Гутерриш назвал полученные данные о состоянии климата «удручающим перечнем неудач человечества в борьбе с климатическими нарушениями».
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«Глобальная энергетическая система разрушена и все ближе подводит нас к климатической катастрофе. Ископаемое топливо — это тупик — экологический и экономический», — заявил Гуттериш.
Генсек назвал войну в Украине и рост цен на энергетическую продукцию на ее фоне еще одним тревожным сигналом. Единственный выход, по мнению генерального секретаря — положить конец загрязнению планеты ископаемым топливом и ускорить переход на возобновляемые источники энергии. Гутерриш добавил, что «время на исходе».
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Что предусматривает план Гутерриша

  • Технологии возобновляемых источников энергии, такие как аккумуляторные батареи, должны рассматриваться в качестве «важнейших и свободно доступных глобальных общественных благ». Генсек призвал к созданию глобальной коалиции по аккумуляторным батареям для ускорения и внедрения инноваций. Она должна продвигаться правительствами и объединить технологические компании, производителей и финансистов.
  • Обеспечить, расширить и диверсифицировать поставки важнейших компонентов и сырья для технологий возобновляемой энергетики.
  • Правительства должны создать рамки и реформировать бюрократию, чтобы уравнять условия для возобновляемых источников энергии.
  • Правительства должны перенести субсидии с ископаемых видов топлива на защиту бедных и наиболее уязвимых людей и сообществ.
  • Частные и государственные инвестиции в возобновляемые источники энергии должны утроиться и составить не менее 4 триллионов долларов в год.

Справка Finance.ua:

  • в настоящее время в ЕС обсуждается шестой пакет санкций против россии, в котором хотят ввести поэтапный запрет на покупку нефти из рф;
  • однако отдельные страны, в особенности Венгрия, противятся этому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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