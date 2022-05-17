ЕС заплатит за строительство нефтепроводов в Венгрию, чтобы страна не блокировала эмбарго на российскую нефть — El Pais

Сегодня 09:17 — Энергетика

ЕС заплатит за строительство нефтепроводов в Венгрию, чтобы страна не блокировала эмбарго на российскую нефть — El Pais

Европейская комиссия ведет переговоры с правительством Венгрии по программе инвестиций, которая поможет снизить зависимость Венгрии от российских энергоносителей.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на собственные источники.

План предусматривает переходный период для прекращения импорта российской нефти некоторыми странами ЕС, которые его используют для создания новой транспортной инфраструктуры.

В El Pais сообщают, что план Брюсселя предусматривает как строительство новых интерконнекторов с запада и юга Евросоюза, так и расширение пропускной способности имеющихся труб. По оценкам Еврокомиссии, модернизация нефтяной инфраструктуры для удовлетворения нужд Венгрии и других стран, зависимых от российской нефти, не потребует значительных инвестиций.

Источники издания считают, что соглашение между Брюсселем и Будапештом позволит утвердить шестой пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что отказ от российской нефти обойдется Венгрии не менее чем в 700 миллионов евро. Предоставит ли Евросоюз именно эту сумму, точно неизвестно.

Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России сейчас блокирует только Венгрия. Власти страны готовы поддержать эмбарго на российскую нефть только в том случае, если запрет не распространится на поставку нефти трубопроводным транспортом, что полностью противоречит позиции всего ЕС.

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