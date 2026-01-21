Германия будет давать субсидии на электрокары для населения
Правительство Германии одобрило новые правила государственной поддержки приобретения электромобилей для частных лиц. Размер субсидии будет зависеть от типа автомобиля, уровня дохода семьи и количества детей и составит от 1500 до 6000 евро.
Об этом говорится в пресс-релизе федерального Министерства окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей.
Цель программы
Глава министерства Карстен Шнайдер отметил, что правительство стремится поддержать климат, европейскую автомобильную промышленность и домохозяйства, которые без государственной помощи не могут позволить себе электромобиль.
«После того, как мы сделали электрокары привлекательными для служебных автомобилей компаний, теперь целенаправленно помогаем частным покупателям», — добавил Шнайдер.
По его словам, в 2025 году около 80% новых электромобилей и plug-in-гибридов в Германии были европейского производства, а в ближайшие годы ожидается появление новых более доступных моделей немецких брендов.
Бюджет программы
Программа предусматривает общий бюджет в размере 3 млрд евро, которых, по оценкам правительства, хватит на поддержку покупки примерно 800 тыс. новых электромобилей в период с 2026 по 2029 годы.
Субсидии распространяются на:
- новые батарейные электромобили (полностью электрические);
- определенные модели plug-in-гибридов;
- электромобили с продленным запасом хода (range-extender), при условии выбросов CO₂ не более 60 г/км или электрической дальности не менее 80 км.
Базовая сумма поддержки составляет 3000 евро для чистых электромобилей и 1500 евро для гибридов и моделей range-extender. Для семей с низким доходом и детьми максимальная субсидия может достигать 6000 евро при покупке полностью электрического автомобиля.
Одним из ключевых условий получения поддержки является сохранение транспортного средства в собственности не менее 36 месяцев.
