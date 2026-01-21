0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия будет давать субсидии на электрокары для населения

Технологии&Авто
19
Германия будет давать до €6000 на электрокары для населения.
Германия будет давать до €6000 на электрокары для населения.
Правительство Германии одобрило новые правила государственной поддержки приобретения электромобилей для частных лиц. Размер субсидии будет зависеть от типа автомобиля, уровня дохода семьи и количества детей и составит от 1500 до 6000 евро.
Об этом говорится в пресс-релизе федерального Министерства окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей.

Цель программы

Глава министерства Карстен Шнайдер отметил, что правительство стремится поддержать климат, европейскую автомобильную промышленность и домохозяйства, которые без государственной помощи не могут позволить себе электромобиль.
«После того, как мы сделали электрокары привлекательными для служебных автомобилей компаний, теперь целенаправленно помогаем частным покупателям», — добавил Шнайдер.
По его словам, в 2025 году около 80% новых электромобилей и plug-in-гибридов в Германии были европейского производства, а в ближайшие годы ожидается появление новых более доступных моделей немецких брендов.

Бюджет программы

Программа предусматривает общий бюджет в размере 3 млрд евро, которых, по оценкам правительства, хватит на поддержку покупки примерно 800 тыс. новых электромобилей в период с 2026 по 2029 годы.
Субсидии распространяются на:
  • новые батарейные электромобили (полностью электрические);
  • определенные модели plug-in-гибридов;
  • электромобили с продленным запасом хода (range-extender), при условии выбросов CO₂ не более 60 г/км или электрической дальности не менее 80 км.
Базовая сумма поддержки составляет 3000 евро для чистых электромобилей и 1500 евро для гибридов и моделей range-extender. Для семей с низким доходом и детьми максимальная субсидия может достигать 6000 евро при покупке полностью электрического автомобиля.
Одним из ключевых условий получения поддержки является сохранение транспортного средства в собственности не менее 36 месяцев.
По материалам:
Укрінформ
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems