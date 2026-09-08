Генпрокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке Сегодня 10:50

Руслан Кравченко

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Он заявил, что это политическое решение, принятое сознательно.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Заявление Кравченко об отставке

Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинению остается неизменной", — отметил Кравченко.

Он поблагодарил коллег, которые, по его словам, продолжают выполнять свою работу, в частности представляют обвинение в судах, работают с потерпевшими, документируют российские преступления и отстаивают интересы государства.

«Ваша работа ни в коем случае не должна обесцениваться», — заявил Кравченко.

Что известно о деле НАБУ «Карфаген»

5 сентября НАБУ сообщило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, возглавляемой сотрудником Офиса Генерального прокурора. По данным следствия, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. К противоправной деятельности он привлек как действующих работников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц. В настоящее время разоблачены пять участников преступной организации.

6 сентября Кравченко отреагировал на упоминания о себе на «пленках НАБУ» и отрицал причастность к возможному прикрытию незаконных колл-центров и легализации денег, полученных от их деятельности, в рамках дела НАБУ и САП «Карфаген».

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