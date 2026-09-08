0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Генпрокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке

30
Руслан Кравченко
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Он заявил, что это политическое решение, принятое сознательно.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Заявление Кравченко об отставке

Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинению остается неизменной", — отметил Кравченко.
Он поблагодарил коллег, которые, по его словам, продолжают выполнять свою работу, в частности представляют обвинение в судах, работают с потерпевшими, документируют российские преступления и отстаивают интересы государства.
«Ваша работа ни в коем случае не должна обесцениваться», — заявил Кравченко.
Место для вашей рекламы

Что известно о деле НАБУ «Карфаген»

5 сентября НАБУ сообщило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, возглавляемой сотрудником Офиса Генерального прокурора. По данным следствия, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. К противоправной деятельности он привлек как действующих работников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц. В настоящее время разоблачены пять участников преступной организации.
6 сентября Кравченко отреагировал на упоминания о себе на «пленках НАБУ» и отрицал причастность к возможному прикрытию незаконных колл-центров и легализации денег, полученных от их деятельности, в рамках дела НАБУ и САП «Карфаген».
По материалам:
Finance.ua
ПрокуратураНАБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems