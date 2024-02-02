Генеративные функции ИИ от Apple появятся в течение 2024 года — Finance.ua

Генеративные функции ИИ от Apple появятся в течение 2024 года Сегодня 23:34 — Технологии&Авто

Генеративные функции ИИ от Apple появятся в течение 2024 года

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что компания работает над генеративными программными функциями AI, которые клиенты получат «позже в этом году».

Во время квартального отчета о прибылях Apple в четверг во второй половине дня генеральный директор Тим Кук отметил, что компания работает над генеративными программными функциями искусственного интеллекта, которые станут доступны клиентам «позже в этом году». Это согласуется с отчетом Марка Гурмана из Bloomberg, недавно заявившего, что iOS 18 может стать «наибольшим» обновлением в истории операционной системы.

«Глядя в будущее, мы будем продолжать инвестировать в эти и другие технологии, которые будут определять будущее. Это включает в себя искусственный интеллект, на который мы продолжаем тратить огромное количество времени и усилий, и мы рады поделиться деталями нашей текущей работы в этой области позже в этом году», — сказал Кук.

Аналитики пытались выпросить у Кука больше деталей, но он не предоставил много информации.

«Наш modus operandi, так сказать, всегда заключался в том, чтобы делать работу, а потом говорить о работе и не забегать вперед. Так что мы будем придерживаться этого принципа. Но у нас есть некоторые вещи, которые нас очень, очень волнуют, и о которых мы поговорим позже в этом году», — сообщил он.

УНН По материалам:

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