General Motors выплатит 35 миллионов долларов по иску относительно неисправных топливных насосов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

General Motors выплатит 35 миллионов долларов по иску относительно неисправных топливных насосов

Фондовый рынок
14
General Motors выплатит 35 миллионов долларов по иску относительно неисправных топливных насосов
General Motors выплатит 35 миллионов долларов по иску относительно неисправных топливных насосов
General Motors (GM) согласилась выплатить 35 миллионов долларов для урегулирования группового иска, касающегося проблем с топливными насосами высокого давления в моделях пикапов Chevrolet и GMC. Иск утверждал, что некоторые из самых популярных грузовиков компании были оснащены дефектными насосами, что подвергало владельцев риску внезапного отказа двигателя.
В иске говорится о моделях Chevrolet Silverado и GMC Sierra 2011−2016 годов, которые имели дизельные двигатели Duramax V8. Установленные на этих автомобилях топливные насосы Bosch «CP4» признаны «неоправданно хрупкими» и подверженными поломкам. При износе внутренних компонентов эти насосы могут производить металлическую стружку, которая загрязняет топливную систему и может привести к полной остановке двигателя. Исправление этой проблемы не только опасно, но и дорого.
Читайте также
Хотя GM отрицает нарушение, компания решила заключить сделку во избежание расходов, связанных с длительными судебными разбирательствами. Из 35 миллионов долларов, 30 миллионов будут распределены среди текущих владельцев моделей Silverado и Sierra, которые приобрели их в период с 1 марта 2010 года по 13 сентября 2024 года и оплатили ремонт топливного насоса из собственного кармана.
Ожидается, что индивидуальные выплаты для таких владельцев будут колебаться от 6356 до 12 712 долларов в зависимости от количества поданных претензий. Остальные 5 миллионов долларов получат бывшие владельцы, которые не платили за ремонт, с выплатами от 400 до 800 долларов.
По материалам:
autonews.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.