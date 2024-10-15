General Motors выплатит 35 миллионов долларов по иску относительно неисправных топливных насосов — Finance.ua

General Motors выплатит 35 миллионов долларов по иску относительно неисправных топливных насосов Сегодня 02:24 — Фондовый рынок

General Motors выплатит 35 миллионов долларов по иску относительно неисправных топливных насосов

General Motors (GM) согласилась выплатить 35 миллионов долларов для урегулирования группового иска, касающегося проблем с топливными насосами высокого давления в моделях пикапов Chevrolet и GMC. Иск утверждал, что некоторые из самых популярных грузовиков компании были оснащены дефектными насосами, что подвергало владельцев риску внезапного отказа двигателя.

В иске говорится о моделях Chevrolet Silverado и GMC Sierra 2011−2016 годов, которые имели дизельные двигатели Duramax V8. Установленные на этих автомобилях топливные насосы Bosch «CP4» признаны «неоправданно хрупкими» и подверженными поломкам. При износе внутренних компонентов эти насосы могут производить металлическую стружку, которая загрязняет топливную систему и может привести к полной остановке двигателя. Исправление этой проблемы не только опасно, но и дорого.

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Хотя GM отрицает нарушение, компания решила заключить сделку во избежание расходов, связанных с длительными судебными разбирательствами. Из 35 миллионов долларов, 30 миллионов будут распределены среди текущих владельцев моделей Silverado и Sierra, которые приобрели их в период с 1 марта 2010 года по 13 сентября 2024 года и оплатили ремонт топливного насоса из собственного кармана.

Ожидается, что индивидуальные выплаты для таких владельцев будут колебаться от 6356 до 12 712 долларов в зависимости от количества поданных претензий. Остальные 5 миллионов долларов получат бывшие владельцы, которые не платили за ремонт, с выплатами от 400 до 800 долларов.

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