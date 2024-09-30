В General Motors готовят батарею для электрокаров со сверхбыстрой зарядкой — Finance.ua

В General Motors готовят батарею для электрокаров со сверхбыстрой зарядкой 30.09.2024, 00:29 — Технологии&Авто

В General Motors готовят батарею для электрокаров со сверхбыстрой зарядкой

General Motors ведет разработку инновационной аккумуляторной батареи для электромобилей. Ее выведут на рынок уже в 2025 году.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Батарею нового поколения General Motors производят совместно с китайским автоконцерном SAIC и производителем аккумуляторов CATL. Информации о ней пока немного.

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SAIC в последнее время начал внедрять твердотельные аккумуляторы (их вскоре получат электромобили MG), однако совместно с GM они создают более привычную литий-железо-фосфатную (LFP) батарею.

Заявлено, что батарея General Motors будет поддерживать быструю зарядку постоянным током напряжением 900 вольт (класс 6С). В таком режиме пополнить запас хода на 200 км можно будет всего за 5 минут.

Такого результата планируется добиться, внедрив ряд новых технологий. В частности, батарея получит электролит с повышенной электропроводностью, новый графитовый анод и улучшенное изоляционное покрытие. К тому же, LFP-батареи более безопасны, ведь менее чувствительны к перегреву.

Заявлено, что первые новые аккумуляторные батареи получат электромобили General Motors, построенные на обновленной платформе Ultium. Ожидается, что первенцем станет электрокар Buick.

Фокус По материалам:

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