В General Motors готовят батарею для электрокаров со сверхбыстрой зарядкой — Finance.ua

В General Motors готовят батарею для электрокаров со сверхбыстрой зарядкой
General Motors ведет разработку инновационной аккумуляторной батареи для электромобилей. Ее выведут на рынок уже в 2025 году.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Батарею нового поколения General Motors производят совместно с китайским автоконцерном SAIC и производителем аккумуляторов CATL. Информации о ней пока немного.
SAIC в последнее время начал внедрять твердотельные аккумуляторы (их вскоре получат электромобили MG), однако совместно с GM они создают более привычную литий-железо-фосфатную (LFP) батарею.
Заявлено, что батарея General Motors будет поддерживать быструю зарядку постоянным током напряжением 900 вольт (класс 6С). В таком режиме пополнить запас хода на 200 км можно будет всего за 5 минут.
Такого результата планируется добиться, внедрив ряд новых технологий. В частности, батарея получит электролит с повышенной электропроводностью, новый графитовый анод и улучшенное изоляционное покрытие. К тому же, LFP-батареи более безопасны, ведь менее чувствительны к перегреву.
Заявлено, что первые новые аккумуляторные батареи получат электромобили General Motors, построенные на обновленной платформе Ultium. Ожидается, что первенцем станет электрокар Buick.
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