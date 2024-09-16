MG и General Motors создали недорогой семейный электромобиль за $12 000 (фото) — Finance.ua
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MG и General Motors создали недорогой семейный электромобиль за $12 000 (фото)

Технологии&Авто
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В Индии представили новый MG Windsor. Доступный электрический минивэн выйдет на рынок с 3 октября по цене от $11 900.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Электромобиль MG Windsor — не полностью новая модель. По сути это экспортная версия китайского Baojun Yunduo. В этом нет ничего удивительного, ведь оба бренда входят в концерн SAIC. Кроме того, совладельцем Baojun является General Motors и специалисты американского концерна присоединились к созданию минивэна.
MG и General Motors создали недорогой семейный электромобиль за $12 000 (фото)
Новый MG Windsor — компактный минивэн с оригинальным дизайном. У него массивный передний бампер, короткий капот и тоненькие светодиодные фары, а лобовое стекло наклонено на большой угол.
MG и General Motors создали недорогой семейный электромобиль за $12 000 (фото)

Габариты MG Windsor:

  • длина — 4295 мм;
  • ширина — 1850 мм;
  • высота — 1652 мм;
  • колесная база — 2700 мм;
  • масса — 1495 кг.
В салоне MG Windsor установлен небольшой цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. В креслах второго ряда регулируется спинка.
MG и General Motors создали недорогой семейный электромобиль за $12 000 (фото)
Базовая комплектация MG Windsor включает в себя 6 подушек безопасности, ESP и камеры кругового обзора. Топовый вариант получил панорамную крышу, вентиляцию кресел и акустику с 9 динамиками.
Электромобиль MG Windsor получил мотор на 136 л. с. и 200 Н∙м, а его максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Со старта минивэн предлагают с батареей емкостью 38 кВт∙ч: запас хода составляет 331 км. Позже могут добавить батарею на 50,6 кВт∙ч, ведь она доступна для Baojun Yunduo.
По материалам:
Фокус
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