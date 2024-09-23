General Motors отзывает почти полмиллиона авто из-за проблем с тормозами — Finance.ua
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General Motors отзывает почти полмиллиона авто из-за проблем с тормозами

Технологии&Авто
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General Motors отзывает почти полмиллиона авто из-за проблем с тормозами
General Motors отзывает почти полмиллиона авто из-за проблем с тормозами
Американская автомобильная компания General Motors отзывает 449 670 пикапов и внедорожников в США из-за неисправностей в программном обеспечении электронного модуля, отвечающего за управление тормозами.
Об этом пишет Reuters.
Под отзыв попадают модели Chevrolet Silverado 1500 2023 года, GMC Sierra 1500, а также Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade и Escalade ESV 2023−2024 годов.
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Программное обеспечение электронного модуля управления тормозами в этих автомобилях может не сигнализировать о потере тормозной жидкости без активации предупредительной лампочки.
При отсутствии предупредительной лампочки автомобиль может работать с недостаточным уровнем тормозной жидкости, что может снизить эффективность торможения и повысить вероятность аварии.
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Владельцам автомобилей будет предложено бесплатное обновление программного обеспечения.
Напомним, в прошлом году General Motors решила отозвать 994 763 автомобиля в США из-за обнаруженного дефекта подушки безопасности.
Отзыв касался автомобилей Buick Enclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia 2014−2017 модельных лет с модулями подушки безопасности, которые произвела ARC Automotive Inc.
По материалам:
Діло
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