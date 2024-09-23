General Motors отзывает почти полмиллиона авто из-за проблем с тормозами — Finance.ua

General Motors отзывает почти полмиллиона авто из-за проблем с тормозами Сегодня 22:46 — Технологии&Авто

General Motors отзывает почти полмиллиона авто из-за проблем с тормозами

Американская автомобильная компания General Motors отзывает 449 670 пикапов и внедорожников в США из-за неисправностей в программном обеспечении электронного модуля, отвечающего за управление тормозами.

Об этом пишет Reuters.

Под отзыв попадают модели Chevrolet Silverado 1500 2023 года, GMC Sierra 1500, а также Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade и Escalade ESV 2023−2024 годов.

Программное обеспечение электронного модуля управления тормозами в этих автомобилях может не сигнализировать о потере тормозной жидкости без активации предупредительной лампочки.

При отсутствии предупредительной лампочки автомобиль может работать с недостаточным уровнем тормозной жидкости, что может снизить эффективность торможения и повысить вероятность аварии.

Владельцам автомобилей будет предложено бесплатное обновление программного обеспечения.

Напомним, в прошлом году General Motors решила отозвать 994 763 автомобиля в США из-за обнаруженного дефекта подушки безопасности.

Отзыв касался автомобилей Buick Enclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia 2014−2017 модельных лет с модулями подушки безопасности, которые произвела ARC Automotive Inc.

Діло По материалам:

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