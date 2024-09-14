Volkswagen отзывает выпущенные за последние годы автомобили ID.4. из-за проблем с дверями — Finance.ua

Volkswagen отзывает выпущенные за последние годы автомобили ID.4. из-за проблем с дверями Сегодня 04:18 — Технологии&Авто

Volkswagen отзывает выпущенные за последние годы автомобили ID.4. из-за проблем с дверями

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) объявила об отзыве 98 806 полностью электрических кроссоверов Volkswagen ID.4 из-за проблем с дверными ручками.

Это расширение предыдущего отзыва 2023 года, которое затрагивало модели 2021 и 2022 годов. Теперь под отзыв попадают также автомобили 2023 и 2024 годов выпуска, пишет The Truth about Cars.

В чем причина

Проблема в том, что из-за дефекта конструкции вода может проникать в блоки печатных плат, которые расположены в дверных ручках.

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Это может привести к тому, что дверца может открываться при условии приложения достаточного усилия, например, если на них случайно навалится пассажир или при боковой перегрузке на поворотах.

Такая неисправность представляет потенциальную угрозу безопасности.

Volkswagen уже получил несколько жалоб на этот дефект, начиная с 2022 года, и провел внутреннее расследование.

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В мае 2023 года NHTSA выпустило сообщение об отзыве.

Несмотря на это, проблема продолжает затрагивать автомобили, производимые на заводе в Цвиккау, Германия. У моделей, собранных в США, в том числе на заводе в Чаттануге, этой неисправности нет.

Дилеры бесплатно заменят дверную ручку и обновят программное обеспечение автомобиля. Владельцы неисправных моделей будут уведомлены о необходимости ремонта до ноября 2024 года.

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НВ По материалам:

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