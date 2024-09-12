Volkswagen отменяет десятилетние гарантии работы, открывая путь для увольнений — Finance.ua

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Volkswagen отменяет десятилетние гарантии работы, открывая путь для увольнений

Технологии&Авто
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Volkswagen отменяет десятилетние гарантии работы, открывая путь для увольнений
Volkswagen отменяет десятилетние гарантии работы, открывая путь для увольнений
Volkswagen отказался от ряда трудовых соглашений, включая гарантию сохранения рабочих мест до 2029 года, что повышает вероятность сокращений с 2024 года.
Об этом сообщает Reuters.
Volkswagen отказался от ряда трудовых соглашений, включая гарантию сохранения рабочих мест до 2029 года на шести немецких заводах, что свидетельствует о росте вероятности сокращений с 2024 года, которым представители рабочих пообещали сопротивляться.

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Однако увольнения по эксплуатационным причинам также будут возможны впервые за десятилетие.
Ведущий европейский автопроизводитель отменяет существовавшие десятилетиями гарантии занятости в рамках программы сокращения расходов, что привело к конфликту с рабочими, поскольку Volkswagen пытается конкурировать с более дешевыми азиатскими конкурентами.
Этот шаг Volkswagen сделал после угрозы закрытия заводов на немецкой земле впервые за свою 87-летнюю историю, что вызвало шок в мировом автомобильном секторе и беспокойство немецкого правительства на самом высоком уровне.
«Мы должны разрешить Volkswagen AG снизить затраты в Германии до конкурентоспособного уровня, чтобы инвестировать в новые технологии и новые продукты за счет собственных ресурсов», — заявил директор по труду компании Гуннар Килиан.
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Отмечается, что профсоюз IG Metall ранее заявлял, что может рассмотреть возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в качестве альтернативы закрытию заводов, повторяя меры по сокращению расходов, уже применявшиеся в 1990-х годах.
Проблемы Volkswagen возникли в период экономической неопределенности, слабого роста, повышения цен на энергоносители и вопросов торговых связей с прибыльным китайским рынком, которые ставят под сомнение немецкую модель консенсусных промышленных отношений.
По материалам:
Економічна Правда
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