Volkswagen отменяет десятилетние гарантии работы, открывая путь для увольнений — Finance.ua

Volkswagen отменяет десятилетние гарантии работы, открывая путь для увольнений 12.09.2024, 00:26 — Технологии&Авто

Volkswagen отменяет десятилетние гарантии работы, открывая путь для увольнений

Volkswagen отказался от ряда трудовых соглашений, включая гарантию сохранения рабочих мест до 2029 года, что повышает вероятность сокращений с 2024 года.

Об этом сообщает Reuters.

Volkswagen отказался от ряда трудовых соглашений, включая гарантию сохранения рабочих мест до 2029 года на шести немецких заводах, что свидетельствует о росте вероятности сокращений с 2024 года, которым представители рабочих пообещали сопротивляться.

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Однако увольнения по эксплуатационным причинам также будут возможны впервые за десятилетие.

Ведущий европейский автопроизводитель отменяет существовавшие десятилетиями гарантии занятости в рамках программы сокращения расходов, что привело к конфликту с рабочими, поскольку Volkswagen пытается конкурировать с более дешевыми азиатскими конкурентами.

Этот шаг Volkswagen сделал после угрозы закрытия заводов на немецкой земле впервые за свою 87-летнюю историю, что вызвало шок в мировом автомобильном секторе и беспокойство немецкого правительства на самом высоком уровне.

«Мы должны разрешить Volkswagen AG снизить затраты в Германии до конкурентоспособного уровня, чтобы инвестировать в новые технологии и новые продукты за счет собственных ресурсов», — заявил директор по труду компании Гуннар Килиан.

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Отмечается, что профсоюз IG Metall ранее заявлял, что может рассмотреть возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в качестве альтернативы закрытию заводов, повторяя меры по сокращению расходов, уже применявшиеся в 1990-х годах.

Проблемы Volkswagen возникли в период экономической неопределенности, слабого роста, повышения цен на энергоносители и вопросов торговых связей с прибыльным китайским рынком, которые ставят под сомнение немецкую модель консенсусных промышленных отношений.

Економічна Правда По материалам:

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