Голосовой ассистент у новых Volkswagen будет отвечать на вопросы с помощью ChatGPT — Finance.ua

Голосовой ассистент у новых Volkswagen будет отвечать на вопросы с помощью ChatGPT Сегодня 03:47 — Фондовый рынок

Volkswagen объявил, что с 6 сентября запускает свой усовершенствованный автомобильный голосовой ассистент с искусственным интеллектом IDA с локально обработанными и облачными ответами из ChatGPT и других моделей. Первыми автомобилями, которые получат эту функцию, станут Jetta и Jetta GLI 2025 и версия ID.4 2024 с аккумулятором на 82 кВт-ч, а другие автомобили получат ее позже в этом году.

Водители автомобилей, поддерживающих ChatGPT, должны быть подписаны на услугу VW Plus Speech with AI, чтобы получить эту функцию. Компания заявляет, что впоследствии большинство ее моделей 2025 года получат новые функции голосовой помощи с искусственным интеллектом, включая ID.4 и ID Buzz (которые получат ее бесплатно в течение трех лет), а также GTI, Golf R и Tiguan (бесплатно в течение одного года).

Владельцам Jetta, Jetta GLI и Taos необходимо будет оформить подписку самостоятельно. Модели Atlas и Atlas Cross Sport не получат ChatGPT до 2026 года, сообщает Volkswagen.

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