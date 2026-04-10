General Motors возродит Chevrolet Camaro в 2028 году 10.04.2026, 00:22 — Технологии&Авто

Производство стартует в конце 2027 года

Компания General Motors готовит возвращение культового Chevrolet Camaro, который может снова появиться на рынке уже в 2028 году. Впрочем, новое поколение модели обещает существенные изменения — в частности, возможное появление четырехдверной версии.

Об этом сообщает Automotive News.

Когда начнется производство

По информации инсайдеров, производство стартует в конце 2027 года на заводе в Лансинге, где выпускалось предыдущее поколение.

Новинка разделит платформу с будущим седан Buick, который станет первой новой моделью марки в США после снятия с производства Regal в 2020 году.

Технические особенности

Ожидается, что Camaro сохранит задний привод и будет базироваться на платформе Alpha, знакомой по предыдущему поколению, а также моделям Cadillac CT4 и Cadillac CT5. Это означает, что автомобиль не превратится в кроссовер или полностью электрическую модель, как опасались некоторые фанаты.

В прошлом году GM также показала скетч возможного будущего авто, и некоторые пользователи считают, что это мог быть концепт будущего Camaro.

Относительно двигателей официальной информации пока нет, но платформа позволяет использовать широкий спектр силовых установок — от турбированных четырехцилиндровых до мощных V8. В частности, рассматривается вариант с 6,7-литровым мотором, подобным тому, что устанавливается на Chevrolet Corvette Grand Sport.

Наиболее дискуссионным изменением может стать именно формат кузова. По предварительным данным, новый Camaro может получить кузов седана с четырьмя дверями, что сделает его более практичным и расширит аудиторию, но это решение может не понравиться поклонникам классических двухдверных купе.

