General Motors отзывает почти миллион автомобилей — Finance.ua

General Motors отзывает почти миллион автомобилей Сегодня 20:39 — Технологии&Авто

General Motors отзывает почти миллион автомобилей

Компания General Motors решила отозвать 994 763 автомобиля в США из-за обнаруженного дефекта подушки безопасности.

Об этом пишет Reuters.

Отзыв касается автомобилей Buick Enclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia 2014−2017-х модельных лет с модулями подушки безопасности, изготовленными ARC Automotive Inc. Дилеры заменят их.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило, что водитель Chevrolet Traverse 2017 года выпуска попал в аварию в штате Мичиган, во время которой инфлятор передней подушки безопасности разорвался, что привело к травмам лица. Проверка, проведенная 25 апреля, подтвердила разрыв.

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GM проинформировала, что все еще исследует проблему с помощью сторонней инженерной фирмы. Компании известно о двух предыдущих поломках инфляторов, изготовленных ARC, в автомобилях Chevrolet Traverse 2015 года. Поэтому автопроизводитель уже провел два небольших отзыва около 3000 устройств.

Все три случая разрыва в автомобилях Chevrolet Traverse относились к одному и тому же варианту инфлятора подушки безопасности.

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В свою очередь, ARC сообщила, что ни она, ни GM не выявили первопричины этих разрывов.

Напомним, решение General Motors было объявлено на фоне информации, что NHTSA требовало отозвать 67 млн подушек производства ARC Automotive Inc, поскольку считает, что устройства создают необоснованный риск смерти или травм. Однако компания отклонила предварительное заключение американского регулятора.

Помимо GM подушки ARC используют, в частности, BMW, Hyundai Motor, Kia и другие автопроизводители.

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