General Motors прекращает производство популярного электромобиля — Finance.ua

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General Motors прекращает производство популярного электромобиля

Технологии&Авто
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General Motors прекращает производство популярного электромобиля
General Motors прекращает производство популярного электромобиля
Компания General Motors 25 апреля заявила, что в текущем году прекратит производство своего электромобиля Chevrolet Bolt, поскольку начнет развивать производство грузовиков и внедорожников, построенных на новой платформе аккумуляторов.
GM — крупнейший автопроизводитель в США. В 2022 году компания продала 38 120 электромобилей Bolt против 24 828 в 2021 году. Bolt, первый электромобиль компании для массового рынка, составляет более 90% всех продаж электромобилей GM в США, пишет Reuters.
Bolt предшествовал Chevrolet Volt — гибрид, который GM прекратила производить в 2019 году.
«Мы продвинулись настолько далеко, что пора планировать прекращение производства Chevrolet Bolt EV и ЕС, которое произойдет в самом конце года», — сказала генеральный директор GM Мэри Барра.
Стоимость Bolt стартовала от 26 500 долларов США.
В январе 2022 года GM заявил, что инвестирует 4 миллиарда долларов в свой новый завод Orion Township Assembly для производства Chevrolet Silverado EV и электрических GMC Sierra на платформе Ultium EV нового поколения.
К концу 2024 года заводы Detroit-Hamtramck и Orion смогут производить более 600 000 электрических грузовиков в год.
GM планирует построить 400 000 электромобилей в Северной Америке с 2022 по середину 2024 года и увеличить мощность до 1 миллиона единиц в год в Северной Америке в 2025 году.
По материалам:
Діло
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