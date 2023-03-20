В автомобилях General Motors появится ChatGPT: как искусственный интеллект поможет водителю — Finance.ua

В автомобилях General Motors появится ChatGPT: как искусственный интеллект поможет водителю Сегодня 01:27 — Технологии&Авто

В автомобилях General Motors появится ChatGPT: как искусственный интеллект поможет водителю

Всего за несколько месяцев ChatGPT стал сверхпопулярным по всему миру. Многие технологические компании внедряют искусственный интеллект в свою продукцию. Теперь же о коллаборации заявил и известный автопроизводитель General Motors, выпускающий легковые автомобили и грузовики под брендами Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC.

Как сообщает агентство Reuters , вице-президент General Motors Скотт Миллер подтвердил, что компания работает над внедрением виртуального ассистента для своих машин.

Сотрудничество Microsoft и General Motors

Microsoft — одна из тех компаний, которая уделяет большое внимание интеграции современных технологий в автомобили. В разработке находятся как мультимедийные системы, так и технологии автономного управления и контроля батарей электрокаров.

Сейчас Microsoft решили активно внедрять ChatGPT в свою продукцию и инвестируют в чатбот несколько миллиардов долларов.

С General Motors компания сотрудничает с 2021 года. Теперь же это вылилось в сверхинтересный проект.

Известно, что виртуальный помощник для автомобилей основан на языковой модели ChatGPT от OpenAI и облачном сервисе Microsoft Azure.

При этом ассистент General Motors будет отличаться от ChatGPT и помощника Bing, поскольку будет ориентирован именно на задачи, актуальные для автомобилистов.

Пока не сообщается, как будет называться эта система и когда она появится в автомобилях, но уже известно, какими основными функциями она будет обладать.

Как виртуальный ассистент будет помогать водителю

ChatGPT будет обладать многими полезными функциями. Предлагаем ознакомиться с основными:

Нейросеть сможет объяснять водителю нюансы работы новых технологий авто или мультимедийной системы. Чатбот объяснит значение иконок на панели приборов, подскажет, что означает тот или иной сигнал на панели. Чат поможет настроить различные функции типа дистанционного открытия двери гаража. Искусственный интеллект сможет подсказать водителю, что делать в сложной ситуации, в частности, ДТП. Например, если была пробита шина, система покажет обучающий ролик о том, как заменить колесо самостоятельно. Также система сможет проложить путь в ремонтную мастерскую и так далее.

В перспективе нейросеть научится давать водителю советы вроде когда лучше менять резину или посетить СТО.

А главное — все это будет управляться голосом.

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