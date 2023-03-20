В автомобилях General Motors появится ChatGPT: как искусственный интеллект поможет водителю — Finance.ua

В автомобилях General Motors появится ChatGPT: как искусственный интеллект поможет водителю
Всего за несколько месяцев ChatGPT стал сверхпопулярным по всему миру. Многие технологические компании внедряют искусственный интеллект в свою продукцию. Теперь же о коллаборации заявил и известный автопроизводитель General Motors, выпускающий легковые автомобили и грузовики под брендами Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC.
Как сообщает агентство Reuters, вице-президент General Motors Скотт Миллер подтвердил, что компания работает над внедрением виртуального ассистента для своих машин.
Сотрудничество Microsoft и General Motors
Microsoft — одна из тех компаний, которая уделяет большое внимание интеграции современных технологий в автомобили. В разработке находятся как мультимедийные системы, так и технологии автономного управления и контроля батарей электрокаров.
Сейчас Microsoft решили активно внедрять ChatGPT в свою продукцию и инвестируют в чатбот несколько миллиардов долларов.
С General Motors компания сотрудничает с 2021 года. Теперь же это вылилось в сверхинтересный проект.
Известно, что виртуальный помощник для автомобилей основан на языковой модели ChatGPT от OpenAI и облачном сервисе Microsoft Azure.
При этом ассистент General Motors будет отличаться от ChatGPT и помощника Bing, поскольку будет ориентирован именно на задачи, актуальные для автомобилистов.
Пока не сообщается, как будет называться эта система и когда она появится в автомобилях, но уже известно, какими основными функциями она будет обладать.
Как виртуальный ассистент будет помогать водителю
ChatGPT будет обладать многими полезными функциями. Предлагаем ознакомиться с основными:
- Нейросеть сможет объяснять водителю нюансы работы новых технологий авто или мультимедийной системы.
- Чатбот объяснит значение иконок на панели приборов, подскажет, что означает тот или иной сигнал на панели.
- Чат поможет настроить различные функции типа дистанционного открытия двери гаража.
- Искусственный интеллект сможет подсказать водителю, что делать в сложной ситуации, в частности, ДТП. Например, если была пробита шина, система покажет обучающий ролик о том, как заменить колесо самостоятельно. Также система сможет проложить путь в ремонтную мастерскую и так далее.
В перспективе нейросеть научится давать водителю советы вроде когда лучше менять резину или посетить СТО.
А главное — все это будет управляться голосом.
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