Гендиректор Yasno объяснил, почему во время ракетных атак отключают электричество — Finance.ua

Гендиректор Yasno объяснил, почему во время ракетных атак отключают электричество Сегодня 10:02 — Энергетика

Гендиректор Yasno объяснил, почему во время ракетных атак отключают электричество

Контролируемые отключения электроэнергии во время массированных ракетных обстрелов проводятся с целью предотвращения серьезных аварий электросетей и объектов генерации электроэнергии, ремонт которых может длиться не один день.

Об этом написал в Facebook генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, комментируя массированные удары ракетами и беспилотниками россиянами 9 марта.

«После обстрелов энергосистема остается значительно поврежденной. Однако энергетики все держат под контролем», — отметил он.

Коваленко напомнил, что писал о превентивных отключениях, а в комментариях под постом были жалобы на перепады напряжения. «Это, собственно, то, от чего нас эти упреждающие отключения должны были уберечь», — заметил глава Yasno.

«Мы уже изучили аксиому, что потребляется столько же электроэнергии, сколько произведено, и наоборот. Она работает и в этом случае. Представим сеть водопроводных труб: к одной большой через насос подсоединено много маленьких, более тонких. Насос держит напор объема воды из большой трубы, уменьшает его и подает в маленькие трубочки. Если этот насос разбить, скорее всего, тонкие трубочки разорвутся от сильного давления в момент взрыва. С электросетями ситуация похожая», — указал Коваленко.

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По его словам, если ракета попадет в трансформатор, есть вероятность, что либо сети повредятся от всплеска напряжения, либо даже сам генерационный объект, поскольку не будет потребления.

«Ремонтировать их придется долго, значительно дольше, чем какое-то одно звено системы, если в нее попадут, когда все будет отключено», — написал гендиректор.

Именно поэтому, пояснил он, происходят упреждающие отключения во время атак.

«Логично, что лучше потерпеть без света несколько часов, чем потом неделю ждать ремонта», — подытожил Коваленко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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