За месяц ДТЭК вдвое увеличил производство электроэнергии из солнца — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За месяц ДТЭК вдвое увеличил производство электроэнергии из солнца

Энергетика
28
Благоприятные погодные условия и эффективная работа энергетического оборудования ДТЭК ВИЭ позволили компании в феврале вдвое увеличить производство электроэнергии на солнечных электростанциях.
Об этом сказано в сообщении ДТЭК ВИЭ.
«Компания ДТЭК ВИЭ увеличила вдвое объемы генерации электроэнергии на солнечных станциях с 18,5 млн кВт-ч в январе до 35,2 млн кВт-ч в феврале текущего года. Это эквивалент месячного потребления электроэнергии для более чем 200 тыс. домохозяйств», — говорится в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что рост производства электроэнергии связан с увеличением продолжительности светового дня и обеспечением эффективной работы энергогенерирующего оборудования станций специалистами ДТЭК ВИЭ.
Это в совокупности способствовало тому, что большинство дней февраля по сравнению с январем в энергосистеме почти не наблюдался дефицит генерирующих мощностей, и это позволяло операторам системы распределения минимизировать или вообще отказаться от отключений электроэнергии для населения.
Читайте также
«Общая мощность наших солнечных электростанций составляет 450 МВт, и они обеспечивают страну собственной чистой энергией. Мы уверены, что зеленая энергетика Украины помогла решить проблему дефицита генерации в феврале. Ожидаем, что более активная работа солнечной и ветровой генерации весной снизит нагрузку на ТЭС и АЭС, которым нужно проводить ремонты, а также высвободит потенциал для возобновления экспорта электроэнергии государством», — подчеркнул генеральный директор «ДТЭК ВИЭ» Александр Селищев.
Напомним, в январе ДТЭК ВИЭ начал возобновлять генерацию электроэнергии на Трифоновской СЭС после ее деоккупации.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.