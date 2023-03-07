За месяц ДТЭК вдвое увеличил производство электроэнергии из солнца — Finance.ua

За месяц ДТЭК вдвое увеличил производство электроэнергии из солнца Сегодня 19:34 — Энергетика

Благоприятные погодные условия и эффективная работа энергетического оборудования ДТЭК ВИЭ позволили компании в феврале вдвое увеличить производство электроэнергии на солнечных электростанциях.

Об этом сказано в сообщении ДТЭК ВИЭ.

«Компания ДТЭК ВИЭ увеличила вдвое объемы генерации электроэнергии на солнечных станциях с 18,5 млн кВт-ч в январе до 35,2 млн кВт-ч в феврале текущего года. Это эквивалент месячного потребления электроэнергии для более чем 200 тыс. домохозяйств», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что рост производства электроэнергии связан с увеличением продолжительности светового дня и обеспечением эффективной работы энергогенерирующего оборудования станций специалистами ДТЭК ВИЭ.

Это в совокупности способствовало тому, что большинство дней февраля по сравнению с январем в энергосистеме почти не наблюдался дефицит генерирующих мощностей, и это позволяло операторам системы распределения минимизировать или вообще отказаться от отключений электроэнергии для населения.

«Общая мощность наших солнечных электростанций составляет 450 МВт, и они обеспечивают страну собственной чистой энергией. Мы уверены, что зеленая энергетика Украины помогла решить проблему дефицита генерации в феврале. Ожидаем, что более активная работа солнечной и ветровой генерации весной снизит нагрузку на ТЭС и АЭС, которым нужно проводить ремонты, а также высвободит потенциал для возобновления экспорта электроэнергии государством», — подчеркнул генеральный директор «ДТЭК ВИЭ» Александр Селищев.

Напомним, в январе ДТЭК ВИЭ начал возобновлять генерацию электроэнергии на Трифоновской СЭС после ее деоккупации.

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