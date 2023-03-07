Саудовская Аравия повышает стоимость нефти для Азии и Европы — Bloomberg — Finance.ua

Саудовская Аравия повышает стоимость нефти для Азии и Европы — Bloomberg Сегодня 05:58 — Энергетика

Странам Азии и Европы с следующего месяца придется платить больше за нефть из Саудовской Аравии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

«Саудовская Аравия дала понять, что видит рост спроса на нефть в Азии и Европе, подняв цены на поставки сырой нефти в эти регионы», — пишет Bloomberg.

Как отмечается, фьючерсы на нефть в этом году несколько подешевели, но многие эксперты предсказывают повышение цен на нефть до уровня 100 долл./баррель на фоне восстановления экономики Китая после отмены коронавирусных ограничений и замедления инфляции в других ведущих регионах мира.

«Контролируемая государством „Saudi Aramco“ повысила большинство официальных цен для Азии на апрель. Главная для компании нефть сорта „Арабская легкая“ стала дороже на 2,5 долл. среднего регионального показателя, и на 50 центов дороже, чем в марте», — отмечает Bloomberg и добавляет, что «Saudi Aramco» уже второй месяц подряд повышает цены для своего крупнейшего азиатского рынка.

«Цены для покупателей в США остались неизменными, а для клиентов в северо-западной Европе и Средиземноморье выросли на 1,30 долл. за баррель», — говорится в сообщении.

УНН По материалам:

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