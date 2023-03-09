россияне повредили последнюю линию, питавшую ЗАЭС — Галущенко — Finance.ua
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россияне повредили последнюю линию, питавшую ЗАЭС — Галущенко

Энергетика
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Ночью 9 марта враг нанес очередной варварский массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.
«В результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС. В настоящее время станция работает на дизельных генераторах. россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы. И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Также по состоянию на 6:30 9 марта зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.
В результате российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры в четверг пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. Об этом сообщила пресс-служба компании.
По предварительной информации, пострадавших нет.
По материалам:
Finance.ua
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