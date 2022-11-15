Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украины от россии — Finance.ua

Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украины от россии Сегодня 09:50 — Казна и Политика

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию «Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины», которую подготовила Украина при соавторстве почти полсотни стран.

Об этом передает «Укринформ».

Резолюцию поддержали 94 страны, против проголосовали 13, еще 74 решили воздержаться.

Против резолюции выступили россия, беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Сирия, Зимбабве и Центральноафриканская Республика.

Что это значит

В резолюции государства ООН подтвердили, что россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права, в частности за ее агрессию, а также международного гуманитарного права и прав человека. Соответственно, юридические последствия для рф должны предусматривать возмещение ущерба, причиненного Украине.

Также Генассамблея «признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма возмещения ущерба».

Документ содержит рекомендации государствам по созданию международного реестра таких убытков для документирования доказательств и информации о вреде, лишениях или увечьях, причиненных войной физическим и юридическим лицам, а также государству.

Проект резолюции внес постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Предложение, которое сегодня перед вами, является провозглашением того, что россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине. Это подтверждение необходимости создания конкретного механизма возмещения ущерба, который вдохнет жизнь в эту декларацию», — прокомментировал он.

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В вечернем обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что репарации, которые россии придется заплатить за агрессию против Украины, после принятия резолюции Генассамблеи ООН стали частью международно-правовой реальности.

"На площадке ООН наши дипломаты очень долго работали с партнерами, чтобы согласовать и принять две очень важные резолюции.

Первая из них сегодня поддержана — по созданию международного компенсационного механизма, который позволит возместить весь ущерби, причиненный российской войной, причем за счет российских же активов. Репарации, которые россии придется заплатить за содеянное, — это теперь часть международно-правовой реальности.

Вторую резолюцию — для создания специального трибунала в отношении преступления агрессии россии против Украины — еще согласовываем с нашими партнерами. Сделаем все, чтобы они обе заработали", — подытожил Зеленский.

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