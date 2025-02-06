Gemini 2.0 Pro и Flash Thinking — Google добавляет «думающую» модель в свое приложение
Google добавила в приложение Gemini свою экспериментальную модель искусственного интеллекта, способную «размышлять» и объяснять, как она отвечает на сложные вопросы. Обновление Gemini 2.0 Flash Thinking является частью масштабного развертывания Gemini 2.0 AI.
Среди новинок также представлена флагманская модель Gemini 2.0 Pro.
Gemini 2.0 Flash Thinking будет доступна в вариантах выпадающего списка моделей на ПК и в мобильном приложении. Google вводит еще одну версию искусственного интеллекта, которая сможет взаимодействовать с YouTube, Google Search и Google Maps. Она была представлена в декабре 2024 года, и ожидается, что она будет конкурировать с другими так называемыми «думающими» моделями ИИ, например o1 от OpenAI и R1 от DeepSeek.
Эти модели работают, разбивая проблемы на меньшие, управляемые шаги, что позволяет им думать над запросами, прежде чем предлагать решения. Ожидаемый результат — достижение лучших и более точных результатов, но это часто происходит за счет увеличения времени на их достижение.
Google выпустила экспериментальную версию Gemini 2.0 Pro. Преемник Gemini 1.5 Pro должен обеспечить «лучшую фактичность» и «более высокую производительность» для задач, связанных с кодированием и математикой. Gemini 2.0 Pro описывается как «самая способная модель» Google на сегодняшний день и будет доступна для пользователей Advanced Gemini app и людей с доступом к Vertex AI и AI Studio.
Gemini 2.0 Flash — новейшая версия высокопроизводительной модели ИИ Google — также теперь доступна для разработчиков в AI Studio и Vertex AI после ее развертывания в веб-приложениях и мобильных приложениях Gemini на прошлой неделе.
Вместе с тем Google представила новую модель под названием Gemini 2.0 Flash-Lite, которая соответствует 1.5 Flash по скорости и цене, но превосходит ее «по большинству критериев». Gemini 2.0 Flash-Lite запускается в публичном предварительном доступе в Google AI Studio и Vertex AI.
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