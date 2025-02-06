Gemini 2.0 Pro и Flash Thinking — Google добавляет «думающую» модель в свое приложение Сегодня 21:21 — Технологии&Авто

Gemini 2.0 Pro и Flash Thinking — Google добавляет «думающую» модель в свое приложение

Google добавила в приложение Gemini свою экспериментальную модель искусственного интеллекта, способную «размышлять» и объяснять, как она отвечает на сложные вопросы. Обновление Gemini 2.0 Flash Thinking является частью масштабного развертывания Gemini 2.0 AI.

Среди новинок также представлена ​​флагманская модель Gemini 2.0 Pro.

Gemini 2.0 Flash Thinking будет доступна в вариантах выпадающего списка моделей на ПК и в мобильном приложении. Google вводит еще одну версию искусственного интеллекта, которая сможет взаимодействовать с YouTube, Google Search и Google Maps. Она была представлена ​​в декабре 2024 года, и ожидается, что она будет конкурировать с другими так называемыми «думающими» моделями ИИ, например o1 от OpenAI и R1 от DeepSeek.

Эти модели работают, разбивая проблемы на меньшие, управляемые шаги, что позволяет им думать над запросами, прежде чем предлагать решения. Ожидаемый результат — достижение лучших и более точных результатов, но это часто происходит за счет увеличения времени на их достижение.

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Google выпустила экспериментальную версию Gemini 2.0 Pro. Преемник Gemini 1.5 Pro должен обеспечить «лучшую фактичность» и «более высокую производительность» для задач, связанных с кодированием и математикой. Gemini 2.0 Pro описывается как «самая способная модель» Google на сегодняшний день и будет доступна для пользователей Advanced Gemini app и людей с доступом к Vertex AI и AI Studio.

Gemini 2.0 Flash — новейшая версия высокопроизводительной модели ИИ Google — также теперь доступна для разработчиков в AI Studio и Vertex AI после ее развертывания в веб-приложениях и мобильных приложениях Gemini на прошлой неделе.

Вместе с тем Google представила новую модель под названием Gemini 2.0 Flash-Lite, которая соответствует 1.5 Flash по скорости и цене, но превосходит ее «по большинству критериев». Gemini 2.0 Flash-Lite запускается в публичном предварительном доступе в Google AI Studio и Vertex AI.

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