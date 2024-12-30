Где в Украине самые дорогие елки — Finance.ua

Где в Украине самые дорогие елки Сегодня 11:40

Где в Украине самые дорогие елки

1,07 млн хвойных деревьев вырастили лесхозы на специальных плантациях в этом году. Это вдвое меньше, чем в 2021 году — 2,05 млн деревьев. Из них 52% сосны, еще 44% елки. Остальные 4,5% - другие породы хвойных.

Об этом сообщает Опендатабот.

Больше всего деревьев для продажи вырастили в лесах Винницкой и Житомирской областей — 20% и 16% соответственно.

С начала полномасштабной войны продажи новогодних деревьев упали вдвое. Так, в 2021 году было реализовано 445 тыс. деревьев, а уже в 2022 году — всего 206 тыс. В прошлом году объемы продаж выросли на 20% - до 247,5 тыс.

В этом году лесхозы планируют реализовать около 200 тысяч новогодних деревьев до конца года.

44,5 тыс. деревьев легальных елок уже продано по состоянию на начало декабря.

В то же время 402 случая незаконной вырубки новогодних деревьев зафиксированы до 9 декабря этого года. Это вдвое больше, чем за весь новогодний сезон в прошлом году. Однако лидером по незаконным вырубкам стал 2021 год — 1932 случая. Стоит отметить, что речь может идти как о единичных спиленных деревьях, так и о массовых вырубках.

Цены на елки

Средняя закупочная цена елки составляет 154 грн. Это на 15% больше по сравнению с прошлым годом и в 1,5 раза к 2021-му.

Самые дорогие деревья в этом году были проданы в Закарпатской области — средняя стоимость составила 918 грн, самые дешевые — в Харьковской: 92 грн. В прошлом году самые дорогие елки были в Киевской области — 414 грн, а самые дешевые — в Житомирской области: 95 грн.

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Покупая елку, следует проверять документы продавца, особенно если дерево не происходит из лесхозов Гослесагентства. Каждое дерево должно иметь маркировку этикеткой или биркой-стяжкой с индивидуальным номером и штрих-кодом.

Их можно проверить на сайте Системы электронного учета древесины. Если информация по номеру в системе отсутствует, елка может быть нелегальной.

Покупая легальные новогодние деревья, можно обезопасить себя от «хвойных» вырубленных на территории ЧАЭС. Также это предотвращает нелегальную вырубку деревьев в Украине.

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