В Киеве в январе заработают пункты приема елок: список адресов — Finance.ua
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В Киеве в январе заработают пункты приема елок: список адресов

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В Киеве пункты приема рождественских деревьев начнут работу 2 января 2025 года и будут работать до конца месяца.
В этом году их количество увеличится почти вдвое по сравнению с предыдущим, рассказали в Киевской городской государственной администрации.
78 пунктов в каждом районе столицы будут принимать елки и сосны, которые впоследствии утилизируют и будут использовать в зеленом хозяйстве города.
Измельченные в щепу деревья пригодятся для укрывания поверхности лунок молодых растений, что поможет сохранить для них влагу летом, а зимой уберечь почву от перемерзания.
Благодаря этому рождественские растения получат «вторую жизнь» и смогут помочь окружающей среде.
«Как и в прошлом году, локации обустроят в парках и скверах столицы, а также на территории коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.
После новогодних праздников призываем всех, кто устанавливал дома живую елку, сдать ее на экологическую утилизацию", — отметил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.
Он добавил, что приему для экологической утилизации подлежат исключительно хвойные деревья без декоративных украшений.
В Киеве в январе заработают пункты приема елок: список адресов
По материалам:
Економічна Правда
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