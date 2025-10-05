0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в Украине открывают и закрывают бизнесы чаще всего (инфографика)

27
Где в Украине открывают и закрывают бизнесы чаще всего (инфографика)
Где в Украине открывают и закрывают бизнесы чаще всего (инфографика)
С начала года в Украине зарегистрировали более 225 тысяч новых ФЛП. Это почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. Наибольший прирост наблюдался в сентябре — 29,6 тыс. новых предпринимателей против 21,4 тыс. в январе.
Об этом сообщает «Опендатабот», ссылаясь на данные Единого государственного реестра.
В то же время количество предпринимателей, решивших завершить свою деятельность, выросло на 11% по сравнению с прошлым годом и составило 213 тысяч.
Отмечается, что более 45 тысяч из них были открыты только в прошлом году. Общий баланс пока положительный: на 15 тысяч бизнесов больше открыто, чем закрыто.

Где открывают и закрывают бизнесы чаще всего

Лидером по количеству зарегистрированных новых предпринимателей стал Киев (30,5 тыс.).
Дале следуют Днепропетровщина (22,2 тыс.) и Львовщина (17,2 тыс.), а пятерку лидеров замкнули Киевщина (16,7 тыс.) и Одесщина (16,4 тыс.).
Где в Украине открывают и закрывают бизнесы чаще всего (инфографика)
Чаще всего закрывались в:
  • Киеве — 27,5 тысячи;
  • Днепропетровской области — 19,1 тыс.;
  • Харьковской области — 17,7 тыс.;
  • Одесской области — 16,1 тыс.
Где в Украине открывают и закрывают бизнесы чаще всего (инфографика)
Наиболее популярной сферой среди новых предпринимателей традиционно остается торговля — розничная (29% всех регистраций) и оптовая (8%). Также популярны IT, рестораны и услуги.
При этом чаще всего закрывают бизнес в тех же областях — торговля, IT и индивидуальные услуги.
Где в Украине открывают и закрывают бизнесы чаще всего (инфографика)

Кто чаще открывает бизнес — мужчины или женщины

В этом году 6 из 10 новых ФЛП — женщины. В Сумской области доля превышает 63%.
Женщины чаще всего открывают бизнес в сфере услуг, образования, производства одежды и медицины, в то время как мужчины выбирают курьерскую доставку, логистику, строительство и ремонт техники.
Активно идут в частное предпринимательство и иностранцы: 1648 новых фопов открыли нерезиденты в этом году.
Больше всего среди них граждан Азербайджана, россии, Узбекистана, Молдовы и Армении.
Где в Украине открывают и закрывают бизнесы чаще всего (инфографика)
Напомним, Национальный банк Украины инициирует изменения, которые могут существенно усложнить процесс прекращения деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Главная цель предложения — усилить финансовый мониторинг и обеспечить полноту уплаты налогов перед закрытием бизнеса.
Предложение НБУ предусматривает введение обязательной проверки информации о финансовой деятельности предпринимателя перед его исключением из Единого государственного реестра. В частности, будут проверяться следующие аспекты:
  • Оборот средств ФЛП.
  • Полнота и своевременность уплаты налогов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems