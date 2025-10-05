Где в Украине открывают и закрывают бизнесы чаще всего (инфографика)
С начала года в Украине зарегистрировали более 225 тысяч новых ФЛП. Это почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. Наибольший прирост наблюдался в сентябре — 29,6 тыс. новых предпринимателей против 21,4 тыс. в январе.
Об этом сообщает «Опендатабот», ссылаясь на данные Единого государственного реестра.
В то же время количество предпринимателей, решивших завершить свою деятельность, выросло на 11% по сравнению с прошлым годом и составило 213 тысяч.
Отмечается, что более 45 тысяч из них были открыты только в прошлом году. Общий баланс пока положительный: на 15 тысяч бизнесов больше открыто, чем закрыто.
Где открывают и закрывают бизнесы чаще всего
Лидером по количеству зарегистрированных новых предпринимателей стал Киев (30,5 тыс.).
Дале следуют Днепропетровщина (22,2 тыс.) и Львовщина (17,2 тыс.), а пятерку лидеров замкнули Киевщина (16,7 тыс.) и Одесщина (16,4 тыс.).
Чаще всего закрывались в:
- Киеве — 27,5 тысячи;
- Днепропетровской области — 19,1 тыс.;
- Харьковской области — 17,7 тыс.;
- Одесской области — 16,1 тыс.
Наиболее популярной сферой среди новых предпринимателей традиционно остается торговля — розничная (29% всех регистраций) и оптовая (8%). Также популярны IT, рестораны и услуги.
При этом чаще всего закрывают бизнес в тех же областях — торговля, IT и индивидуальные услуги.
Кто чаще открывает бизнес — мужчины или женщины
В этом году 6 из 10 новых ФЛП — женщины. В Сумской области доля превышает 63%.
Женщины чаще всего открывают бизнес в сфере услуг, образования, производства одежды и медицины, в то время как мужчины выбирают курьерскую доставку, логистику, строительство и ремонт техники.
Активно идут в частное предпринимательство и иностранцы: 1648 новых фопов открыли нерезиденты в этом году.
Больше всего среди них граждан Азербайджана, россии, Узбекистана, Молдовы и Армении.
Напомним, Национальный банк Украины инициирует изменения, которые могут существенно усложнить процесс прекращения деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Главная цель предложения — усилить финансовый мониторинг и обеспечить полноту уплаты налогов перед закрытием бизнеса.
Предложение НБУ предусматривает введение обязательной проверки информации о финансовой деятельности предпринимателя перед его исключением из Единого государственного реестра. В частности, будут проверяться следующие аспекты:
- Оборот средств ФЛП.
- Полнота и своевременность уплаты налогов.
