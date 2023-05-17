Где в Украине больше шансов найти приличный заработок — Finance.ua

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Где в Украине больше шансов найти приличный заработок

Личные финансы
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Где в Украине больше шансов найти приличный заработок
Где в Украине больше шансов найти приличный заработок
Количество вакансий на рынке труда Украины превысило уровень до полномасштабного вторжения россии, увеличивается спрос на рабочую силу даже в прифронтовых регионах.
Об этом сказала эксперт по рынку труда Мария Абдуллина в эфире телемарафона.
«Мы видим, как насыщается рынок труда вакансиями — это превзошло все прогнозы, которые были за последние 1,5 года. Сегодня мы видим, что количество вакансий в зависимости от ресурса либо достигло условно довоенного уровня, либо уже превысило», — сказала она.
Эксперт объяснила, что бизнес восстанавливается и он более консолидирован в городах миллионниках — Киев, запад Украины.
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Кроме того, с начала года предложения работы также активизировались и в прифронтовых регионах. Прирост отмечается из месяца в месяц.
По мнению Абдуллиной, на увеличение вакансий повлияло то, что многие украинцы разных профессий задействованы в обороне страны и несколько миллионов квалифицированных людей уехали за границу. Поэтому работодатели ищут новых работников.
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Абдуллина отметила, что в Киеве самое большое количество вакансий, но и самое большое количество соискателей работы. Кроме того, достаточно активной стала Черновицкая область, Закарпатье, а также Хмельницкий и Винница.
По словам эксперта, при этом зарплата, которая предлагается в вакансиях, может не соответствовать ожиданиям ищущих работу, поскольку в результате тоже пострадал малый и средний бизнес, поэтому не может иногда платить полные ставки.
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Худшая ситуация в туристической сфере. «Ее „трясло“ ковидом и сейчас добивает война. Но, даже здесь мы видим развитие внутреннего туризма», — пояснила она.
В то же время улучшилась ситуация в сфере обслуживания: гостиницы, рестораны, кафе.
«Очень активно насыщается вакансиями эта сфера. Это в основном на западе: Черновцы, Львов, Закарпатская область», — пояснила она.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%;
  • Государственная служба занятости предлагает ряд сервисов и услуг, направленных на содействие в трудоустройстве переселенцев на новом месте;
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По материалам:
УНІАН
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