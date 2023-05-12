Как считается стаж для пенсии при сезонных работах: разъяснение Гоструда — Finance.ua

Как считается стаж для пенсии при сезонных работах: разъяснение Гоструда Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как считается стаж для пенсии при сезонных работах: разъяснение Гоструда

К сезонной относится работа в сельском хозяйстве, садоводстве, виноградарстве, а также в санаторно-курортных заведениях, туристической сфере. Рассказываем, что украинцам следует знать о начислении стажа для пенсий при сезонных работах.

Поскольку сезонная работа длится менее года, есть особенности с зачислением этого периода в стаж для назначения пенсии.

При приеме на сезонную работу с работником заключается срочный трудовой договор. По информации Государственной службы по вопросам труда, договор выполнения сезонной работы заключается, если такая работа:

не может выполняться в течение всего года из-за природных и климатических условий, поэтому выполняется только в течение определенного периода, не превышающего 6 месяцев;

такая работа включена в Список сезонных работ и сезонных отраслей (он, к сожалению, не содержит конкретных профессий и должностей).

Если не будет выполнено хотя бы одно из перечисленных условий, то такая работа не будет считаться сезонной.

«Важно понимать, как сезонная работа засчитывается в стаж: в будущем это повлияет на право получать пенсию», — отмечают в Гоструда.

Если говорить о периодах работы после 1 января 2004 года, то главным критерием является уплата страховых взносов. Весь стаж после этой даты рассчитывается по одинаковым правилам.

«Если минимальный взнос за месяц уплачен, то весь месяц засчитывается в стаж. Если человек отработал сезон, то зачисление этого периода в стаж будет зависеть от того, за какие месяцы и в каком объеме уплачены страховые взносы», — объясняют специалисты.

Однако к 2004 году правила для сезонных работ были несколько иными. Так, согласно статье 61 Закона «О пенсионном обеспечении», работа в течение полного сезона на предприятиях и в организациях сезонных отраслей промышленности засчитывалась в стаж как год работы независимо от ведомственной подчиненности.

22.05.2021 г. ). К таким работам относятся некоторые виды деятельности в лесном и сельском хозяйстве, торфяной промышленности, а также в санаторно-курортных заведениях и заведениях отдыха. Остальные сезонные работы засчитывались в стаж по их фактической продолжительности. Соответствующий Список сезонных работ и сезонных отраслей был утвержден Постановлением Кабинета Министров № 278 от 28 марта 1997 г. (последняя редакция от). К таким работам относятся некоторые виды деятельности в лесном и сельском хозяйстве, торфяной промышленности, а также в санаторно-курортных заведениях и заведениях отдыха. Остальные сезонные работы засчитывались в стаж по их фактической продолжительности.

«Предположим, человек всю жизнь работал на сезонных работах и собирается на пенсию в ближайшее время. В таком случае периоды работы до 1 января 2004 года будут учитываться по старым правилам, с учетом записей трудовой книжки или справок с работы в зависимости от вида работ. А после указанной даты — по новым, исключительно на основании данных о страховых взносах», — объяснили в Государственной службе по вопросам труда.

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