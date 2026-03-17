Где в транспорте не действует льгота для пенсионеров: каковы ограничения
В постановлении Кабинета Министров № 354 установлено, что пенсионеры по возрасту могут пользоваться городским общественным транспортом на основании пенсионного удостоверения, не покупая билет.
Где действует льгота
В настоящее время льготы на проезд пенсионерам в Украине распространяются на городские автобусы, троллейбусы и трамваи.
Также по пенсионному удостоверению действует льготный проезд для пенсионеров в пригородных поездах, то есть на электричках.
Но в некоторых городах введена автоматизированная система учета. В таком случае пенсионеру нужно не только иметь при себе пенсионное удостоверение, но и электронный билет. То есть проезд все равно остается бесплатным, но для подтверждения поездки нужно получить билет.
Как это сделать
Для этого нужно приложить к электронной проездной к валидатору. Пример:
- во Львове для этого оформляется карта «ЛеоКарт»,
- в Киеве — «Карта киевлянина»,
- в Виннице — «Карта винничанина»
и т. д.
Ограничение
Валидатор фиксирует проезд, после чего пенсионер может ехать дальше без оплаты. В некоторых городах количество таких поездок ограничивается — обычно выдается 60 на месяц, сверх этого нужно платить.
Ранее писали, что стоимость проезда в метрополитене Киева нужно поднять в полтора-два раза — до 12−16 гривен. Об этом заявил директор ОО «Институт города» Александр Сергиенко.
«Нужно посчитать, какую долю составляла сумма в 8 гривен в 2018 году, и посмотреть соответствующую долю среднего дохода киевлянина в 2025 году. И по этой пропорции определить стоимость проезда», — предлагает эксперт.
Поделиться новостью
