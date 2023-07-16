Где в мире больше всего доверяют полицейским: рейтинг (инфографика) — Finance.ua

Где в мире больше всего доверяют полицейским: рейтинг (инфографика) Сегодня 17:00

Где в мире больше всего доверяют полицейским: рейтинг (инфографика)

Недавно американская социологическая компания Gallup обнародовала Всемирный индекс закона и правопорядка (Global Law and Order 2022), оценивающий уровень доверия к полиции, ощущение личной безопасности и количества краж и ограблений в разных странах за прошлый год.

Gallup обнаружила, что Франция, где произошел вышеупомянутый инцидент, получила 85 баллов из 100 возможных, что немного выше среднего мирового показателя, который составляет 71 балл. Ближайшими соседями Франции оказались Филиппины, Гонконг, Хорватия и Словакия.

Самый высокий уровень доверия к правопорядку в Сингапуре (96 баллов), за ним следует автократическая страна Таджикистан (95 баллов). В то же время самый низкий уровень доверия наблюдался в Афганистане, что вполне предсказуемо с учетом уровня насилия в этой стране.

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Также внизу рейтинга доверия к правопорядку оказались:

Габон,

Венесуэла,

ДР Конго,

Сьерра-Леоне.

Китай не вошел в 122 страны из отчета. В 2019 году эта страна заняла третье место с 94 баллами из 100 возможных.

А какое доверие к полиции в Украине?

Согласно последнему Индексу правопорядка Gallup, по состоянию на 2021 год доверие к полиции в Украине соответствовало среднемировому уровню (71 балл). Такие же оценки получили Бенин, Бразилия, Монголия, Парагвай и Ямайка.

Но, очевидно, результаты опроса за 2021 год относительно Украины не актуальны, ведь за два последних года у нас произошли существенные изменения. Во время полномасштабного вторжения доверие к Национальной полиции, по данным УНН, выросло почти вдвое.

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