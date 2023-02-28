В полиции назвали самые распространенные причины ДТП в 2022 году — Finance.ua

В полиции назвали самые распространенные причины ДТП в 2022 году 28.02.2023, 01:11 — Технологии&Авто

В полиции назвали самые распространенные причины ДТП в 2022 году

По информации патрульной полиции, в прошлом году было оформлено на 29% меньше ДТП по сравнению с 2021 годом.

При этом наиболее распространенной причиной аварий остается превышение безопасной скорости движения. Согласно Правилам дорожного движения, безопасная скорость — скорость, при которой водитель может безопасно управлять транспортным средством и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях. Однако именно это правило нарушают большинство водителей.

Десять самых популярных причин ДТП 2022 года:

Превышение безопасной скорости движения. По этой причине произошла 7561 авария.

Нарушение правил маневрирования — 3846 ДТП.

Нарушение правил проезда перекрестка — 1467.

Нарушение правил проезда пешеходного перекрестка — 1443.

Несоблюдение дистанции во время движения — 843.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 790.

Переход пешеходов в непредназначенном для этого месте — 593.

Превышение установленной скорости — 469.

Выезд на встречную полосу — 418.

Невыполнение водителями требований сигналов регулятора — 236.

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Телеканал 24 По материалам:

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