В полиции назвали самые распространенные причины ДТП в 2022 году — Finance.ua

В полиции назвали самые распространенные причины ДТП в 2022 году
По информации патрульной полиции, в прошлом году было оформлено на 29% меньше ДТП по сравнению с 2021 годом.
При этом наиболее распространенной причиной аварий остается превышение безопасной скорости движения. Согласно Правилам дорожного движения, безопасная скорость — скорость, при которой водитель может безопасно управлять транспортным средством и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях. Однако именно это правило нарушают большинство водителей.
Десять самых популярных причин ДТП 2022 года:
- Превышение безопасной скорости движения. По этой причине произошла 7561 авария.
- Нарушение правил маневрирования — 3846 ДТП.
- Нарушение правил проезда перекрестка — 1467.
- Нарушение правил проезда пешеходного перекрестка — 1443.
- Несоблюдение дистанции во время движения — 843.
- Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 790.
- Переход пешеходов в непредназначенном для этого месте — 593.
- Превышение установленной скорости — 469.
- Выезд на встречную полосу — 418.
- Невыполнение водителями требований сигналов регулятора — 236.
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