В полиции назвали самые распространенные причины ДТП в 2022 году — Finance.ua
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В полиции назвали самые распространенные причины ДТП в 2022 году

Технологии&Авто
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В полиции назвали самые распространенные причины ДТП в 2022 году
В полиции назвали самые распространенные причины ДТП в 2022 году
По информации патрульной полиции, в прошлом году было оформлено на 29% меньше ДТП по сравнению с 2021 годом.
При этом наиболее распространенной причиной аварий остается превышение безопасной скорости движения. Согласно Правилам дорожного движения, безопасная скорость — скорость, при которой водитель может безопасно управлять транспортным средством и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях. Однако именно это правило нарушают большинство водителей.
Десять самых популярных причин ДТП 2022 года:
  • Превышение безопасной скорости движения. По этой причине произошла 7561 авария.
  • Нарушение правил маневрирования — 3846 ДТП.
  • Нарушение правил проезда перекрестка — 1467.
  • Нарушение правил проезда пешеходного перекрестка — 1443.
  • Несоблюдение дистанции во время движения — 843.
  • Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 790.
  • Переход пешеходов в непредназначенном для этого месте — 593.
  • Превышение установленной скорости — 469.
  • Выезд на встречную полосу — 418.
  • Невыполнение водителями требований сигналов регулятора — 236.
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По материалам:
Телеканал 24
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