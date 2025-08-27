Где в Европе уже ввели налог для богатых — Finance.ua

Где в Европе уже ввели налог для богатых Сегодня 18:33

По данным вашингтонского международного исследовательского центра Tax Foundation, пока лишь немного европейских стран применяют налоги для богатых, пишет euronews.

Где применяют

Налоги на чистое богатство, взимаемые со всего имущества, которым владеет человек (за вычетом долгов), применяются в Норвегии, Испании и Швейцарии.

Налоги на отдельные активы существуют во Франции, Италии, Бельгии и Нидерландах.

Тем временем Oxfam отмечает, что предложение G20 обложить налогом сверхбогатых людей пользуется все большей поддержкой. Согласно этому предложению, лица с состоянием более 1 миллиарда долларов (860 миллионов евро) должны будут ежегодно платить минимальный налог, равный 2% от их состояния.

Испания также продемонстрировала свою приверженность делу борьбы с неравенством, когда в июле объединила усилия с Бразилией и создала новую глобальную коалицию по налогообложению сверхбогатых. Они призвали и другие страны присоединиться к обсуждению и создать прогрессивную глобальную налоговую систему.

«Они указывают на суровую реальность: 1% самых богатых людей имеют большие состояния, чем 95% беднейшего населения мира вместе взятые», — заявили в ООН, высоко оценив эту инициативу.

Среди опрошенных европейских стран наибольшую поддержку по всем видам общественных услуг продемонстрировала Италия. Самым популярным — его поддержали 94% населения — был вопрос о налогообложении сверхбогатых людей для улучшения системы здравоохранения. В Испании эту идею поддержал 91% населения, во Франции — 90%, в Великобритании — 89%, в Германии — 85%.

Справка Finance.ua:

С 2022 года США лидируют в финансовой секретности. Уровень секретности Штатов оценен в 67 баллов из 100, а глобальный вес в 25,8% (столько финансовых услуг юрисдикция предоставляет резидентам других стран). Составители рейтинга оценили, что Штаты обеспечивают 5,74% мировой финансовой тайны.

На втором месте оказалась Швейцария — 70 баллов из 100, страна обеспечивает 3,43% мировой финансовой тайны. На третьем месте — Сингапур: 67 баллов из 100, 3,43% мировой финансовой тайны.

