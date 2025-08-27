Где в Европе больше всего довольны своим финансовым положением (инфографика) — Finance.ua
Где в Европе больше всего довольны своим финансовым положением (инфографика)

Личные финансы
Жители ЕС оценили свое финансовое положение на 6,6 по шкале от 0 до 10. Это значение несколько ниже по сравнению с общим рейтингом удовлетворенности жизнью 7,1 за 2022 год, пишет Евростат.
Где самый высокий уровень
Самый высокий уровень финансовой удовлетворенности был выявлен в Нидерландах и Финляндии, в обоих случаях — 7,6.
Далее следуют Швеция — 7,4 и Австрия — 7,3.
Где самый низкий уровень
На другом конце шкалы было 6 стран ЕС, где уровень удовлетворенности был ниже 6, что означает, что люди были скорее неудовлетворены, чем удовлетворены своим финансовым положением.
Самый низкий рейтинг был зафиксирован:
  • Болгария — 4,6,
  • Греция (5,3),
  • Хорватия (5,7),
  • Словакия (5,8),
  • Венгрия и Латвия (обе по 5,9).
Напомним, в январе 2025 года 10 стран ЕС имели минимальную зарплату ниже 1000 евро в месяц:
  • Болгария (551 евро),
  • Венгрия (707 евро),
  • Латвия (740 евро),
  • Румыния (814 евро),
  • Словакия (816 евро),
  • Чехия (826 евро),
  • Эстония (886 евро),
  • Мальта (961 евро),
  • Греция (968 евро)
  • Хорватия (970 евро).

Работа в Европе: какие зарплаты предлагают в разных странах за час работы

Справка Finance.ua:

Раньше мы писали о самых высоких средних зарплатах в Европе, то здесь ситуация в топ-10 стран следующая:
  1. Швейцария — 8 148 евро;
  2. Норвегия — 7 094 евро;
  3. Дания — 6 068 евро;
  4. Люксембург — 5 462 евро;
  5. Бельгия — 4 511 евро;
  6. Швеция — 4 338 евро;
  7. Финляндия — 4 031 евро;
  8. Нидерланды — 3 975 евро;
  9. Франция — 3 929 евро;
  10. Германия — 3 812 евро.

Деньги
