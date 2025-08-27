Где в Европе больше всего довольны своим финансовым положением (инфографика) — Finance.ua

Где в Европе больше всего довольны своим финансовым положением (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Жители ЕС оценили свое финансовое положение на 6,6 по шкале от 0 до 10. Это значение несколько ниже по сравнению с общим рейтингом удовлетворенности жизнью 7,1 за 2022 год, пишет Евростат.

Где самый высокий уровень

Самый высокий уровень финансовой удовлетворенности был выявлен в Нидерландах и Финляндии, в обоих случаях — 7,6.

Далее следуют Швеция — 7,4 и Австрия — 7,3.

Где самый низкий уровень

На другом конце шкалы было 6 стран ЕС, где уровень удовлетворенности был ниже 6, что означает, что люди были скорее неудовлетворены, чем удовлетворены своим финансовым положением.

Самый низкий рейтинг был зафиксирован:

Болгария — 4,6,

Греция (5,3),

Хорватия (5,7),

Словакия (5,8),

Венгрия и Латвия (обе по 5,9).

ниже 1000 евро в месяц: Напомним, в январе 2025 года 10 стран ЕС имели минимальную зарплатув месяц:

Болгария (551 евро),

Венгрия (707 евро),

Латвия (740 евро),

Румыния (814 евро),

Словакия (816 евро),

Чехия (826 евро),

Эстония (886 евро),

Мальта (961 евро),

Греция (968 евро)

Хорватия (970 евро).

Справка Finance.ua:

Раньше мы писали о самых высоких средних зарплатах в Европе, то здесь ситуация в топ-10 стран следующая:

Швейцария — 8 148 евро; Норвегия — 7 094 евро; Дания — 6 068 евро; Люксембург — 5 462 евро; Бельгия — 4 511 евро; Швеция — 4 338 евро; Финляндия — 4 031 евро; Нидерланды — 3 975 евро; Франция — 3 929 евро; Германия — 3 812 евро.

