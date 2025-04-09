Где в ЕС больше всего росли цены на жилье и аренду в 4 квартале 2024 года (инфографика) — Finance.ua

Где в ЕС больше всего росли цены на жилье и аренду в 4 квартале 2024 года (инфографика)
В четвертом квартале 2024 цены на жилье в ЕС выросли на 4,9%, а арендная плата выросла на 3,2% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.
В сравнении с ІІІ кварталом 2024 года цены на жилье выросли на 0,8%, а арендная плата — на 0,6%.
Об этом говорится в данных о ценах на жилье и арендную плату, опубликованных Евростатом.
С 2010 года по четвертый квартал 2024 года цены на жилье в ЕС выросли на 55,4%, а арендная плата — на 26,7%. В то время как арендная плата стабильно росла, цены на жилье носили более изменчивый характер, демонстрируя ошеломительный рост между 1 кварталом 2015 года и 3 кварталом 2022 года, после чего последовало небольшое падение и стабилизация, прежде чем снова повыситься в 2024 году.
Что касается национальных данных, то при сравнении четвертого квартала 2024 года с 2010 годом цены на жилье выросли больше, чем арендная плата в 21 стране ЕС, для которых доступны данные.
Где росли цены больше всего
За тот же период цены на жилье выросли более чем втрое:
- в Венгрии (+234%),
- Эстонии (+228%),
- более чем вдвое в Литве (+187%),
- Латвии (+153%),
- Чехии (+142%),
- Португалии (+120%),
- Болгарии (+115%),
- Австрии (+112%),
- Люксембурге (+105%).
На Кипре цены на жилье остались на уровне 2010 года.
Где снизились цены
Италия была единственной страной, где цены на жилье за этот период снизились (-4%).
Аренда
За этот же период арендная плата выросла в 26 странах ЕС.
Наибольший рост был зафиксирован:
- в Эстонии (+212%),
- Литве (+175%)
- Венгрии (+114%).
Единственной страной, где снизились цены на аренду, стала Греция (-13%).
Справка Finance.ua:
- В 2023 году в ЕС примерно 4,9% людей в возрасте от 16 лет сообщили, что в течение жизни испытывали жилищные сложности (ситуация, когда человек не имел собственного жилья и был вынужден оставаться во временном жилье).
- Трудности с арендой возникают, когда человек не может покрыть стоимость своего жилья в течение последних 12 месяцев, используя собственные ресурсы, не занимая денег, не используя кредит или другие финансовые средства для оплаты аренды.
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