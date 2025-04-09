Где в ЕС больше всего росли цены на жилье и аренду в 4 квартале 2024 года (инфографика) — Finance.ua

Где в ЕС больше всего росли цены на жилье и аренду в 4 квартале 2024 года (инфографика) Сегодня 09:00 — Недвижимость

Где в ЕС больше всего росли цены на жилье и аренду в 4 квартале 2024 года (инфографика)

В четвертом квартале 2024 цены на жилье в ЕС выросли на 4,9%, а арендная плата выросла на 3,2% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.

В сравнении с ІІІ кварталом 2024 года цены на жилье выросли на 0,8%, а арендная плата — на 0,6%.

Об этом говорится в данных о ценах на жилье и арендную плату, опубликованных Евростатом

С 2010 года по четвертый квартал 2024 года цены на жилье в ЕС выросли на 55,4%, а арендная плата — на 26,7%. В то время как арендная плата стабильно росла, цены на жилье носили более изменчивый характер, демонстрируя ошеломительный рост между 1 кварталом 2015 года и 3 кварталом 2022 года, после чего последовало небольшое падение и стабилизация, прежде чем снова повыситься в 2024 году.

Что касается национальных данных, то при сравнении четвертого квартала 2024 года с 2010 годом цены на жилье выросли больше, чем арендная плата в 21 стране ЕС, для которых доступны данные.

Где росли цены больше всего

За тот же период цены на жилье выросли более чем втрое:

в Венгрии (+234%),

Эстонии (+228%),

более чем вдвое в Литве (+187%),

Латвии (+153%),

Чехии (+142%),

Португалии (+120%),

Болгарии (+115%),

Австрии (+112%),

Люксембурге (+105%).

На Кипре цены на жилье остались на уровне 2010 года.

Где снизились цены

Италия была единственной страной, где цены на жилье за ​​этот период снизились (-4%).

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Аренда

За этот же период арендная плата выросла в 26 странах ЕС.

Наибольший рост был зафиксирован:

в Эстонии (+212%),

Литве (+175%)

Венгрии (+114%).

Единственной страной, где снизились цены на аренду, стала Греция (-13%).

Справка Finance.ua:

В 2023 году в ЕС примерно 4,9% людей в возрасте от 16 лет сообщили, что в течение жизни испытывали жилищные сложности (ситуация, когда человек не имел собственного жилья и был вынужден оставаться во временном жилье).

Трудности с арендой возникают, когда человек не может покрыть стоимость своего жилья в течение последних 12 месяцев, используя собственные ресурсы, не занимая денег, не используя кредит или другие финансовые средства для оплаты аренды.

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