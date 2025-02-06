Где украинцы хранят деньги и в какой валюте: рейтинг банков на начало 2025 года — Finance.ua

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Где украинцы хранят деньги и в какой валюте: рейтинг банков на начало 2025 года

Валюта
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Где украинцы хранят деньги и в какой валюте: рейтинг банков на начало 2025 года
Где украинцы хранят деньги и в какой валюте: рейтинг банков на начало 2025 года
По состоянию на 1 января 2025 г. в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 392 млрд гривен. Более трети вкладов (35,4%) были в долларах и евро.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
За год сумма выросла на 157 млрд гривен (12,7%) при инфляции в 12%. В гривнах вклады выросли на 13%, в валюте — на 12,4%.

Рейтинг банков по вкладам

  • По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 523,6 млрд гривен.
  • На втором месте государственный Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, сумма — 215,3 млрд гривен.
  • На третьем частный Универсал банк — 9,2 млн вкладчиков, сумма — 108,0 млрд гривен.
Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 80,8 млрд гривен и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,3 млн, сумма — 64,5 млрд гривен.
Где украинцы хранят деньги и в какой валюте: рейтинг банков на начало 2025 года

Ставки и валюта вкладов

По данным НБУ, на 1 января 2025 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,8 млн вкладов граждан и ФЛП.
Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,2 млн вкладов на 899,5 млрд гривен. В валюте было 10,3 млн вкладов на сумму 492,7 млрд гривен.

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Также, по данным НБУ, в декабре средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составили 10,3% годовых. По валютным депозитам банки предлагали всего 1,1% годовых.

Справка Finance.ua:

  • 23 января 2025 г. Национальный банк повысил учетную ставку до 14,5% годовых. Это решение повлияет на повышение ставок по гривневым активам.
  • Большинство членов КМП видят необходимость дальнейшего усиления процентной политики для обеспечения должной привлекательности гривневых активов, удержания инфляционных ожиданий под контролем и возвращения инфляции на траекторию устойчивого замедления.
По материалам:
РБК-Україна
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