Где самые высокие и самые низкие минимальные зарплаты в ЕС в январе 2025 года (инфографика) — Finance.ua

Где самые высокие и самые низкие минимальные зарплаты в ЕС в январе 2025 года (инфографика) Сегодня 21:00

Где самые высокие и самые низкие минимальные зарплаты в ЕС в январе 2025 года (инфографика)

В большинстве стран Евросоюза существует минимальная зарплата. Размер минималки устанавливается государством. Однако есть страны-исключения, где понятие минимальной зарплаты отсутствует. Это такие как Австрия, Дания, Италия, Финляндия и Швеция.

колебался от 551 до 2638 евро в месяц, пишет По данным Евростата, в январе 2025 года размер минималки в странах ЕСпишет inpoland.net.pl

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Где самая высокая

По состоянию на 1 января 2025 года самый высокий уровень минимальной заработной платы за месяц зафиксирован в Люксембурге (2638 евро), Ирландии (2282 евро) и Нидерландах (2193 евро).

Самая низкая минималка была в Болгарии (551 евро), Венгрии (707 евро) и Латвии (740 евро).

В исследовании Евростат разделил страны ЕС на три группы по уровню минимальной зарплаты.

Пороговые значения составляли 1000 и 1500 евро, поэтому Польша с результатом 1091 евро оказалась во второй группе вместе с такими странами как Испания, Литва и Португалия и заняла 9 место.

Покупательная способность и зарплата

Статисты в ЕС также опубликовали данные о минимальной заработной плате, выраженной в паритете покупательной способности (PPS), который учитывает разницу в уровнях цен между странами, что позволяет сравнить реальную заработную плату. При расчетах в этом исследовании были выделены три группы с порогами 1000 и 1500 евро.

Самая высокая покупательная способность — в Германии, Люксембурге и Нидерландах.

Польша занимает 7 место и входит в группу с самыми высокими показателями. Это страны, где покупательная способность — самая высокая. Несмотря на более низкие номинальные суммы, польская минимальная зарплата позволяет покупать больше товаров и услуг по сравнению со странами, где стоимость жизни выше.

В конце списка оказались Эстония, Латвия и Болгария.

Справка Finance.ua:

Напомним, согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», с 1 января 2025 года минимальная заработная плата останется на уровне, установленном в апреле 2024 года: 8 000 гривен, а почасовая ставка будет составлять 48 гривен.

По информации НБУ, под влиянием значительного спроса на рабочую силу безработица уменьшится, однако будет оставаться выше уровня до полномасштабного вторжения (около 10−11% в 2025—2027 годах) из-за сохранения существенных диспропорций между потребностями работодателей и знаниями и возможностями. В то же время учитывая высокую конкуренцию бизнеса за квалифицированных работников заработные платы и далее будут расти.

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