Где работают украинцы в Швейцарии, и сколько можно заработать — Finance.ua

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Где работают украинцы в Швейцарии, и сколько можно заработать

Сегодня 17:00Личные финансы
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Где работают украинцы в Швейцарии, и сколько можно заработать
В Швейцарии с начала войны в Украине зарегистрировались не менее 54 тысяч беженцев из Украины. Только около 1 тысячи из них получили разрешение на работу.
Об этом сообщает секретариат миграции Швейцарии.
В государственном секретариате по миграции отмечают, что более 51 тысячи беженцев, спасающихся от войны в Украине, к этому моменту получили специальный статус «S». Это дает им право на проживание на срок до года с возможностью продления этого срока.
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По словам представителей власти, большинство разрешений на работу было в гостинично-ресторанной индустрии, а также в секторе ІТ и консалтинга в области образования и сельского хозяйства.
В марте швейцарское правительство объявило, что предоставляет украинским беженцам защиту под особым статусом. Они получат одногодичное разрешение на временное проживание с возможностью продления на время, пока в Украине продолжается война.
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По этому статусу украинцы будут иметь право на проживание, социальные выплаты и медицинское обслуживание.
  • Также это позволяет в короткие сроки начать искать работу и перевезти свои семьи в Швейцарию.
  • Дети могут посещать школу.

Сколько можно заработать в Швейцарии

По данным сайта salaryexplorer, средняя зарплата в Швейцарии составляет 124 000 швейцарских франков в год или 10,3 тысячи франков в месяц. Швейцарский франк сейчас равен около 30,93 гривны, что чуть ниже курса евро (более 31 гривны).
Заработная плата в Швейцарии колеблется от 31 300 CHF (самая низкая средняя) до 553 000 CHF (самая высокая средняя, а фактическая максимальная зарплата выше). Однако цены здесь одни из самых высоких в мире, а зарплаты значительно отличаются в разных профессиях.

Какая средняя зарплата в стране

Средняя заработная плата составляет 119 000 CHF в год. По данным того же сайта, это означает, что половина (50%) населения зарабатывает меньше 119 тысяч швейцарских франков, а другая половина зарабатывает больше этой суммы.
Около 25% населения страны зарабатывают менее 67 600 швейцарских франков в год, тогда как 75% имеют выше этой суммы заработную плату.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: РБК-Україна
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