Новые правила для переселенцев из Украины в ЕС: что изменится с 1 июня — Finance.ua

Новые правила для переселенцев из Украины в ЕС: что изменится с 1 июня

Сегодня 16:59 — Личные финансы

С началом лета некоторые страны Европы меняют правила для украинских переселенцев. В частности, отменяют бесплатный проезд в общественном транспорте.

Об этом пишет Евакуація.City , которая подготовила подборку изменений для украинцев в странах ЕС с 1 июня.

Какие страны ЕС отменят бесплатный проезд для украинцев

В большинстве европейских стран проезд для украинских переселенцев по-прежнему остается бесплатным. С 1 июня бесплатный проезд в общественном транспорте отменят следующие страны:

Польша,

Германия,

Болгария,

Швейцария,

Чехия.

Несмотря на отмену бесплатного проезда, страны предлагают переселенцам из Украины льготы.

Так, в Германии украинцы не смогут бесплатно ездить в региональных поездах и в городском транспорте. Бесплатно воспользоваться транспортом можно сразу после приезда в страну, когда вы добираетесь до жилья.

Летом украинцы в Германии могут купить проездной за 9 евро в месяц. Он действителен в городском транспорте и региональных поездах.

В Варшаве с 1 июня проезд в общественном транспорте для граждан Украины будет платным. Кроме того, с 1 июня украинцы смогут бесплатно ехать только в или из таких городов:

Хелм

Дорогуск,

Люблин,

Грубешев,

Перемышль,

Загуж,

Ярослав,

Жешув.

Поездки в поездах 2 класса TLK и IC по территории Польши остаются бесплатными для людей, которые пересекли границу после 24 февраля и относятся к:

детям младше 18 лет;

женщинам;

мужчинам старше 60 лет;

мужчинам от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Увеличение суммы пособия в Германии

С 1 июня украинцы в Германии перейдут на попечительство из ведомств социальной защиты в центры занятости (Jobcenter). Они будут заниматься адаптацией и трудоустройством украинцев.

До сих пор беженцы из Украины получали в Германии социальную помощь, зависевшую от места пребывания. В среднем это было 300 евро в месяц для взрослого и немного меньше для несовершеннолетних детей.

С 1 июня украинцы, оформившие социальную защиту, будут получать такое же пособие, как и безработные в Германии: 449 евро для взрослого.

Новые правила не касаются людей пенсионного возраста. В Германии это люди старше 67 лет.

Возможность обменять гривны на евро в Бельгии

С 1 июня украинцы в Бельгии могут обменивать гривны на евро. Обменять без комиссии можно до 10 тысяч гривен на человека в таких банках:

в кассе национального банка



Belfius,

Beobank,

BNP Paribas Fortis,

CBC,

ING,

KBC,

KBC Brussels.

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