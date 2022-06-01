Новые правила для переселенцев из Украины в ЕС: что изменится с 1 июня — Finance.ua

С началом лета некоторые страны Европы меняют правила для украинских переселенцев. В частности, отменяют бесплатный проезд в общественном транспорте.
Об этом пишет Евакуація.City, которая подготовила подборку изменений для украинцев в странах ЕС с 1 июня.
Какие страны ЕС отменят бесплатный проезд для украинцев
В большинстве европейских стран проезд для украинских переселенцев по-прежнему остается бесплатным. С 1 июня бесплатный проезд в общественном транспорте отменят следующие страны:
Польша,
Германия,
Болгария,
Швейцария,
Чехия.
Несмотря на отмену бесплатного проезда, страны предлагают переселенцам из Украины льготы.
Так, в Германии украинцы не смогут бесплатно ездить в региональных поездах и в городском транспорте. Бесплатно воспользоваться транспортом можно сразу после приезда в страну, когда вы добираетесь до жилья.
Летом украинцы в Германии могут купить проездной за 9 евро в месяц. Он действителен в городском транспорте и региональных поездах.
В Варшаве с 1 июня проезд в общественном транспорте для граждан Украины будет платным. Кроме того, с 1 июня украинцы смогут бесплатно ехать только в или из таких городов:
Хелм
Дорогуск,
Люблин,
Грубешев,
Перемышль,
Загуж,
Ярослав,
Жешув.
Поездки в поездах 2 класса TLK и IC по территории Польши остаются бесплатными для людей, которые пересекли границу после 24 февраля и относятся к:
детям младше 18 лет;
женщинам;
мужчинам старше 60 лет;
мужчинам от 18 до 60 лет с инвалидностью.
Увеличение суммы пособия в Германии
С 1 июня украинцы в Германии перейдут на попечительство из ведомств социальной защиты в центры занятости (Jobcenter). Они будут заниматься адаптацией и трудоустройством украинцев.
До сих пор беженцы из Украины получали в Германии социальную помощь, зависевшую от места пребывания. В среднем это было 300 евро в месяц для взрослого и немного меньше для несовершеннолетних детей.
С 1 июня украинцы, оформившие социальную защиту, будут получать такое же пособие, как и безработные в Германии: 449 евро для взрослого.
Новые правила не касаются людей пенсионного возраста. В Германии это люди старше 67 лет.
Возможность обменять гривны на евро в Бельгии
С 1 июня украинцы в Бельгии могут обменивать гривны на евро. Обменять без комиссии можно до 10 тысяч гривен на человека в таких банках: