Где платят больше: в Польше сравнили местные зарплаты с украинскими — Finance.ua

Где платят больше: в Польше сравнили местные зарплаты с украинскими
В Польше сравнили средние зарплаты на топ-10 популярных вакансий. Аналитика проводилась по внутренним данным международного агентства по трудоустройству Gremi Personal и данным украинского сайта по поиску работы Work.ua.
Во внимание приняли самые популярные вакансии за зимний период декабрь 2022 — февраль 2023 г.
Где более высокие зарплаты
- Средняя зарплата, которую предлагают в Украине на позицию директора, составляет 25 тыс. грн. За эту должность в Польше предлагают 93 тыс. грн в эквиваленте.
- Администратор может рассчитывать на 80 тыс. грн в Польше. В Украине же в этой должности можно заработать только 14 тыс. грн.
- Продавец-консультант в Польше может зарабатывать в среднем 65 тыс. грн, а в Украине — всего 10 тыс. грн.
- Наибольший разрыв имеет позиция менеджера по продажам: в Украине в среднем предлагают 15 тыс. грн, а в Польше — 92 тыс. грн.
- Меньше всего в ТОПе популярных вакансий предлагают кассирам и охранникам — по 10 тыс. грн за месяц в Украине, а в Польше за такую работу можно рассчитывать в среднем на 35 тыс. грн.
«Чрезвычайно большая разница между заработками в двух государствах приводит к тому, что количество трудоустроенных увеличивается ежедневно. Украинцы в Польше понимают, что война еще будет продолжаться, поэтому большинство пытается социализироваться на местах, найти работу, повысить профессиональные навыки, чтобы получить возможность остаться еще на время», — говорят в Gremi Personal.
В агентстве рассказывают, что сейчас меняется тенденция трудоустройства украинцев в Польше. Если несколько лет назад спрос был преимущественно на работников низкой квалификации, то за последние полгода ситуация заметно изменилась. Все чаще начинают искать высококвалифицированных работников. Это связано с несколькими факторами.
- В течение последнего полугода в Польше открылись более 10 тысяч украинских бизнесов, предпочитающих работников из Украины.
- К тому же значительная часть украинок уже выучила или изучает польский язык, что расширяет горизонты трудоустройства в Польше.
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