Где платят больше: в Польше сравнили местные зарплаты с украинскими — Finance.ua

Где платят больше: в Польше сравнили местные зарплаты с украинскими Сегодня 16:03 — Личные финансы

Где платят больше: в Польше сравнили местные зарплаты с украинскими

В Польше сравнили средние зарплаты на топ-10 популярных вакансий. Аналитика проводилась по внутренним данным международного агентства по трудоустройству Gremi Personal и данным украинского сайта по поиску работы Work.ua.

Во внимание приняли самые популярные вакансии за зимний период декабрь 2022 — февраль 2023 г.

Где более высокие зарплаты

Средняя зарплата, которую предлагают в Украине на позицию директора, составляет 25 тыс. грн. За эту должность в Польше предлагают 93 тыс. грн в эквиваленте.

Администратор может рассчитывать на 80 тыс. грн в Польше. В Украине же в этой должности можно заработать только 14 тыс. грн.

Продавец-консультант в Польше может зарабатывать в среднем 65 тыс. грн, а в Украине — всего 10 тыс. грн.

Наибольший разрыв имеет позиция менеджера по продажам: в Украине в среднем предлагают 15 тыс. грн, а в Польше — 92 тыс. грн.

имеет позиция менеджера по продажам: в Украине в среднем предлагают 15 тыс. грн, а в Польше — 92 тыс. грн. Меньше всего в ТОПе популярных вакансий предлагают кассирам и охранникам — по 10 тыс. грн за месяц в Украине, а в Польше за такую работу можно рассчитывать в среднем на 35 тыс. грн.



«Чрезвычайно большая разница между заработками в двух государствах приводит к тому, что количество трудоустроенных увеличивается ежедневно. Украинцы в Польше понимают, что война еще будет продолжаться, поэтому большинство пытается социализироваться на местах, найти работу, повысить профессиональные навыки, чтобы получить возможность остаться еще на время», — говорят в Gremi Personal.

В агентстве рассказывают, что сейчас меняется тенденция трудоустройства украинцев в Польше. Если несколько лет назад спрос был преимущественно на работников низкой квалификации, то за последние полгода ситуация заметно изменилась. Все чаще начинают искать высококвалифицированных работников. Это связано с несколькими факторами.

В течение последнего полугода в Польше открылись более 10 тысяч украинских бизнесов, предпочитающих работников из Украины.

К тому же значительная часть украинок уже выучила или изучает польский язык, что расширяет горизонты трудоустройства в Польше.

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