Где искать работу переселенцам: подборка сервисов — Finance.ua

Где искать работу переселенцам: подборка сервисов Сегодня 11:12 — Личные финансы

Где искать работу переселенцам: подборка сервисов

Большая часть украинцев, сменивших место жительства из-за войны, потеряли и работу. Теперь на новом месте одним из самых актуальных вопросов становится трудоустройство.

Предлагаем подборку сервисов, где можно искать работу переселенцам.

UaJobNow. Телеграм-канал с вакансиями для украинцев. Здесь размещают предложения работы как в Украине, так и в европейских странах, а также дистанционные вакансии. Предложения трудоустройства разнообразные: на работу здесь ищут и мастеров ногтевого сервиса, и швей, и специалистов сферы IT.

Goodjob. Проект создан в марте 2022 года. Команда помогает трудоустроиться украинцам, потерявшим работу из-за войны, соединяет кандидатов с международными работодателями. Платформа работает с работодателями в Европе, США и Азии. Также на канале публикуют подборки образовательных ресурсов и предложения стажировок.

Работа для переселенцев из Украины. Канал поможет найти работу в эвакуации за границей — всего в 70 странах. Здесь украинцы могут найти подработку или работу на фултайм. Вакансии не всегда требуют опыта работы или специального образования. Есть предложения отдаленной работы. Также на канале публикуют советы по трудоустройству за границей.

СпівДія Працевлаштування. Проект помогает переселенцам подобрать вакансии и готовит к трудоустройству, проводит карьерные консультации, помогает релокированным бизнесам сориентироваться на новом месте. Здесь подскажут, как составить хорошее резюме, разобраться с рынком труда, научиться вести себя на собеседовании, составить свой план профессионального развития и найти подходящую работу.

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