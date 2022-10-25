Где хранить криптовалюту: разновидности криптокошельков — Finance.ua
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Где хранить криптовалюту: разновидности криптокошельков

Финтех и Карты
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Где хранить криптовалюту: разновидности криптокошельков
Где хранить криптовалюту: разновидности криптокошельков
Криптовалюты уверенно входят в нашу жизнь. И после того как вы приобрели ту или иную криптовалюту, неизменно возникает вопрос: где ее лучше и надежнее хранить? Для хранения криптовалют обычно используют так называемые криптокошельки. Они считаются самым безопасным вариантом для владельцев криптовалюты.
Об этом говорится в материале Finance.ua Где лучше хранить криптовалюту.
Существует 5 разновидностей криптокошельков:
  • электронные;
  • программные, устанавливаемые на компьютер;
  • приложения для смартфонов;
  • электронные кошельки на бумажном носителе;
  • аппаратные (физические)

Электронные криптокошельки

Создаются онлайн на разных финансовых сайтах: обменниках криптовалют, криптовалютных бирж и т.д. Сам процесс создания такого кошелька похож на регистрацию на том или ином ресурсе и не предусматривает установки специального программного обеспечения на персональный компьютер или смартфон.
Преимущества: простота установки, отсутствие необходимости в дополнительном программном или аппаратном обеспечении, возможность доступа к кошельку с разных компьютеров или смартфонов.
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Недостатки: слабая защищенность из-за того, что регистрируются такие криптокошельки удаленно, данные сохраняются на внешних серверах, следовательно, могут быть подвергнуты хакерским атакам.
При регистрации новому клиенту автоматически открываются кошельки более чем в 500 криптовалютах, включая как популярные Bitcoin, Ethereum, Tether и т.д., так и многие малоизвестные.
Клиент может совершить обмен между разными криптокошельками прямо на данном сайте: для этого не нужно выводить монеты на криптобиржу или пользоваться услугами криптообменника; здесь «все включено».

Программные криптокошельки, устанавливаемые на компьютер

Это специальные программы, которые загружаются с сайта и устанавливаются на персональный компьютер. Их еще называют «десктопными» кошельками.
Десктопные кошельки делятся на толстые и тонкие.
«Толстые» кошельки — это полноценная версия программы, включающая даже возможность майнинга криптовалюты.
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Однако неудобство такого кошелька заключается в огромном объеме, занимаемом им на жестком диске компьютера. Также в более продолжительном времени проведение операций.
«Тонкие» кошельки тратят на проведение операции больше времени, но имеют ограниченные возможности.
Достоинства: более надежные, чем онлайновые версии.
Недостатки: занимают много места на компьютере или имеют ограниченный функционал.

Приложения для смартфонов

Частные случаи программных криптокошельков разработаны именно для установки на смартфоны. Их можно скачать в AppStore и Google Play.
Версии для смартфонов есть практически у всех популярных программных криптокошельков.
Преимущества и недостатки — те же, что и для программных кошельков для компьютеров.

Электронные кошельки на бумажном носителе

Это лист бумаги размером с денежную банкноту, на которой распечатаны публичный и приватный ключи.
Преимущества: гораздо меньшая стоимость по сравнению, например, с аппаратным кошельком.
Недостатки: его легко потерять. Кроме того, его легко украсть.

Аппаратные (физические) кошельки

Напоминают обычный флеш-накопитель. Они считаются самыми надежными из всех криптокошельков. Все потому, что ключ доступа к ним генерируется локально и не передается через Интернет. Он хранится на самом токене (флешке).
Для защиты от хакерского взлома и компьютерных вирусов используются защищенные чипы, PIN-коды для подтверждения операций, а для восстановления доступа к кошельку используется специальная «мнемофраза» (ее еще называют seed-фраза. — Ред.).
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Стоимость аппаратных криптокошельков начинается от 50-100 долларов и может достигать 500 и выше.
Достоинства: высокая надежность. Взломать аппаратный кошелек практически невозможно.
Недостатки: высокая стоимость по сравнению с другими криптокошельков. Неудобства, связанные с тем, что для проведения транзакций придется сначала перевести криптовалюту с аппаратного криптокошелька на любой программный, а по окончании — сделать обратный перевод. То есть для ежедневного и многократного использования аппаратный кошелек будет неудобным.
Кроме того, необходимо тщательно хранить seed-фразу (комбинацию символов для восстановления кошелька) отдельно от самого устройства в надежном месте. Если потерять и код, и сам ключ — накопленная криптовалюта будет потеряна безвозвратно.
По материалам:
Finance.ua
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