Еврокомиссия предупредила о возможном прекращении майнинга в ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия предупредила о возможном прекращении майнинга в ЕС

Мир
39
Еврокомиссия предупредила о возможном прекращении майнинга в ЕС
Еврокомиссия предупредила о возможном прекращении майнинга в ЕС
Европейская комиссия заявила, что государства-члены ЕС должны быть готовы приостановить добычу криптовалюты для разгрузки электрических систем.
Об этом говорится в пакете документов, опубликованных 18 октября.

ЕС хочет ограничить майнинг

Учитывая напряженную энергетическую ситуацию в 2022 году, ЕС призвал государства-члены снизить потребление электроэнергии майнерами криптовалюты.
Они добавили, что в случае падения нагрузки в системах электроснабжения государства-члены должны быть готовы приостановить добычу криптовалюты.
Комиссия также обратила внимание на налоговые льготы, получаемые криптомайнерами в некоторых государствах-членах. Евродепутаты призвали их отменить хотя бы на время кризиса.
Читайте также
Отчет затрагивает проблему энергоэффективности в целом. Он подчеркивает важность внедрения эко-friendly блокчейнов.
"Следует проявлять осторожность и использовать только наиболее энергоэффективные технологии. Большая часть энергопотребления связана с устаревшим механизмом консенсуса Proof-of-Work, который используется самой популярной криптовалютой Bitcoin.
Так что эта зима станет сложной для всех, в том числе и для майнеров.
Французское правительство уже анонсировало плановые отключения. В разных частях страны электричество будут по очереди отключать на 2-3 часа в день, чтобы обеспечить стабильность сети.

Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее?

По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.