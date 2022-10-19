Еврокомиссия предупредила о возможном прекращении майнинга в ЕС — Finance.ua

Еврокомиссия предупредила о возможном прекращении майнинга в ЕС Сегодня 21:31 — Мир

Еврокомиссия предупредила о возможном прекращении майнинга в ЕС

Европейская комиссия заявила, что государства-члены ЕС должны быть готовы приостановить добычу криптовалюты для разгрузки электрических систем.

Об этом говорится в пакете документов, опубликованных 18 октября.

ЕС хочет ограничить майнинг

Учитывая напряженную энергетическую ситуацию в 2022 году, ЕС призвал государства-члены снизить потребление электроэнергии майнерами криптовалюты.

Они добавили, что в случае падения нагрузки в системах электроснабжения государства-члены должны быть готовы приостановить добычу криптовалюты.

Комиссия также обратила внимание на налоговые льготы, получаемые криптомайнерами в некоторых государствах-членах. Евродепутаты призвали их отменить хотя бы на время кризиса.

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Отчет затрагивает проблему энергоэффективности в целом. Он подчеркивает важность внедрения эко-friendly блокчейнов.

"Следует проявлять осторожность и использовать только наиболее энергоэффективные технологии. Большая часть энергопотребления связана с устаревшим механизмом консенсуса Proof-of-Work, который используется самой популярной криптовалютой Bitcoin.

Так что эта зима станет сложной для всех, в том числе и для майнеров.

Французское правительство уже анонсировало плановые отключения. В разных частях страны электричество будут по очереди отключать на 2-3 часа в день, чтобы обеспечить стабильность сети.

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